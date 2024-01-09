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經濟

香港地產

加拿大基金斥8288萬 購楊受成《新報》舊址

【明報專訊】英皇集團主席楊受成或相關人士近月先後沽貨，除舖位物業外，亦包括工廈物業，資料顯示，最新售出的為西環香港工業大廈17樓全層，即楊受成持有、現已結業的《新報》舊址，作價8288萬元。

上述物業為香港工業大廈17樓全層，面積16,150方呎，以成交價8288萬元計，呎價約5132元，屬市價水平。物業由楊受成或相關人士持有多年，曾作為《新報》辦公室，惟其後《新報》遷往筲箕灣及柴灣，並於2015年結業，結束56年歷史。物業新買家為APATITE HONG KONG STORAGE VIII HOLDINGS LIMITED，屬加拿大基金布祿菲資產管理（Brookfield）旗下公司。

旺角廣東道舖2780萬沽 年多炒貴19%

去年本港與內地通關後，有投資者短炒舖位獲利，旺角廣東道1054號地下連入則閣樓，面積約1500方呎，最新以2780萬元售出，呎價約1.85萬元，原業主於2022年8月以2328萬元購入，持貨1年多，帳面獲利約452萬元或19%。

另外，凍倉設施回報穩健，租金水平亦高於其他資產類別，仲量聯行認為，該類物業料將繼續為亞太區提供具吸引力的長期投資機會，預計到2030年前，亞太區凍倉年度投資額可望突破20億美元，遠超2021年最高金額9.48億美元。

仲量聯行亞太區供應鏈與物流解決方案高級董事 Ben Horner 表示，疫情其間，香港消費者改為選用網購和送貨服務，購買新鮮農產品及肉類，使香港對凍倉的需求激增，本地及海外投資者均熱中投資凍倉行業，尤其是將現存倉庫改建為高品質凍倉設施。事實上，相比傳統的乾貨倉庫，凍倉的租金溢價可達30%至50%不等，回報相當可觀。

相關字詞﹕加拿大基金 舖位成交 名人沽貨 楊受成 新報

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