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經濟

香港地產

元朗今年首周16宗成交 多上月同期八成

【明報專訊】踏入2024年，部分地區二手交投回升，其中元朗今年首周二手成交高達16宗，較上月同期大增八成。美聯助理區域經理張國成表示，元朗踏入今年二手交投轉旺，其中朗屏8號5座高層A室，實用610方呎，3房間隔，以760萬元獲承接、實呎12,459元。原業主2020年850萬元買入，帳面蝕90萬元或11%，連使費計料實蝕約135萬元或16%。

同樣位於新界的馬灣珀麗灣，今年「開齋」即錄蝕讓。中原高級資深分區營業經理溫詩雁表示，珀麗灣上月錄得12宗二手成交，惟2024年開局相對淡靜，屋苑21座高層G室，實用532方呎兩房間隔，望青馬大橋海景，去年10月以665萬元放盤，減價30萬元或4.5%，現以635萬元沽出，實呎11,936元。

珀麗灣今年開齋 3年半實蝕兩成

原業主於2020年6月742萬元買入，持貨約3年半，帳面蝕107萬元或14%，連使費料實蝕約149萬元或約20%。

屯門區二手成交量及睇樓量回升，其中屯門大興花園也錄得今年首宗二手成交。中原分行經理陳家富表示，大興花園2期4座高層A室，實用544方呎兩房間隔，以498萬元易手，實呎9154元。原業主2010年12月225萬元購入單位，帳面獲利273萬元，升值約1.2倍。樓價持續回調，但對於早年入市的買家影響不大，賣樓仍大賺離場。美聯高級分區營業經理黃家明表示，九龍灣得寶花園A座高層5室，實用398方呎，兩房間隔，獲區內客以430萬元購入自住，實呎約10,804元，成交價重返9年前水平。

得寶兩房430萬沽 返9年前同類價

原業主2004年6月以約116.2萬元購入，持貨約20年，帳面賺約313.8萬元或約2.7倍。

相關字詞﹕二手交投回升 得寶花園 珀麗灣 朗屏8號

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