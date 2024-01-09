專才2260萬購嘉亨灣3房 料慳582萬辣稅

據悉買家為內地專才，政府推出專才「先免後徵」措施，是次交易料可節省約582萬元辣稅。

陳續指出，適逢政府推新措施，加上業主願減價，故買家決定入市上址。原業主於2014年4月以1650萬元買入，持貨近10年，帳面獲利610萬元或37%。

譽‧港灣低市價一成沽

專才慳稅446萬

此外，新蒲崗譽‧港灣亦錄得內地專才低價入市個案。中原副區域營業經理楊詠滔表示，譽‧港灣6座高層A室，實用面積1037方呎，4房1套房間隔，望維港景，屬屋苑「則王」單位。原業主早於2022年以2250萬元連租約放售，去年底將叫價調低至1950萬元，最後累減550萬元或逾24%，新近以1700萬元易手，實呎16,393元，成交價比屋苑同類型單位低10%。

據悉買家同為內地專才，單位位處高層，由於高層煙花海景放盤罕有，睇樓3日即決定入市，料受惠於新政策，可節省約446萬元辣稅。楊續指出，原業主於2009年以1061萬元一手買入，持貨14年，一直長線收租為主，早前租客搬出後才決定沽貨，套現後打算另作其他投資，帳面獲利639萬元或超過六成。

專才2.43萬租囍匯1房戶 呎租55元

內地專才除以低價買入物業外，部分則先承租物業再作打算。中原副分區營業經理林忠煜表示，灣仔囍匯2座低層H室，實用面積443方呎，1房間隔，業主月租叫價2.5萬元，減價700元或2.8%後，最新以2.43萬元租出，實用呎租54.9元。

新租客為內地專才，業主2013年以810萬元一手買入，持貨約10年，租金回報約3.6厘。