MOUNT NICHOLSON分層設5%回贈 買家須45天內完成交易 兩年前呎售14萬成亞洲樓王

明報記者

項目2021年11月曾招標售出D座16樓D室，實用面積4544方呎，連3個車位，成交價6.4億元，呎價14.08萬元，創下亞洲分層住宅呎價新高。已有兩年未有分層單位售出的MOUNT NICHOLSON，上周五公布最新銷售安排，推出一伙3期實用4579方呎的15樓D室4房大戶連兩車位於周四招標，就發展商最新公布的招標文件所見，買家自訂的成交期，不得早於簽訂臨約的30天及不得後於180天，並設有提前清付樓價現金回贈，買家簽訂臨約45天內清付樓價，可獲樓價5.2125%現金回贈。

兩年來分層戶未錄成交

項目貴為亞洲樓王，以往付款方法相對簡潔。據成交紀錄冊資料，項目1至3期極大部分單位均選用不同期限的成交期，而只有2021年初以4.9億元售出的一伙，買家選用發展商提供、最高樓價80%的一按，亦未曾顯示有買家選用設有現金回贈的方案。

值得一提，雖然上述項目在豪宅市場具有一定地位，但疫下交投明顯減慢，撇除發展商關連人士成交，對上一宗買賣為去年4月以5.77億元售出的1期12號屋，而對上一宗分層戶成交，更要追溯到2022年1月，當時3期15樓C室連兩個車位，以5.8319億元售出，以實用4230方呎計，實呎13.787萬元。

緹外4房大宅周五招標

此外，嘉里（0683）九龍半山龍駒道3號豪宅緹外，昨公布1座5樓A室分層戶於本周五上午10時至中午12時進行招標，實用4253方呎，4房4套房加雙工人房間隔，連一個住宅停車位。雖然發展商暫未公布招標文件，但項目過往就曾為買家提供先租後買、先住後付，個別單位亦設現金回贈等條款。

事實上，如信置（0083）及中電（0002）合作發展的ST. GEORGE 'S MANSIONS，過往亦提供先住後付、提前成交現金回贈、代繳印花稅等計劃，亦設最高樓價70%的「3年第一按揭貸款」，期內供息不供本，惟近日推出「3年彈性第一按揭貸款」，則屬加強版，首兩年更可免息免供。合景泰富（1813）與龍光（3380）鴨脷洲凱玥，上月底售出的一伙，就為買家提供900天成交期，並設提早入住優惠。