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經濟
2024年1月9日星期二
股市最前線
恒指五連跌 科指插3%見13月新低 北水南水齊走資 美團小米沽壓大
瑞銀：憧憬美減息 料港股今年跑贏A股
瑞銀法巴料內地今年GDP增長放緩
大摩薦5隻港股收息 包括招行中電國藥等
達達審計存疑股價冧 母企京東美市跌半成
陸東：失兩支柱 港樓恐「長期熊市」 寫字樓空置率高難看好 一線舖租再跌空間有限
東亞料美最快年中減息 全年或減0.75厘
恒大汽車執董劉永灼遭刑拘
大摩料今年內地新能源車銷量升21%
央視：周焯華等設跨境賭博網 境內投注逾3000億人幣
WSJ：阿里騰訊削Nvidia訂單 嫌棄「降級」晶片 或轉投華為
美兩黨籲華府加關稅 遏中國製晶片發展
沙特下月降價付運原油 油價跌4%
張兆聰：港股弱 港交所下跌空間大
港元定存高息精選
陳錦興：避險心態強 利高息中特股
梁天卓：金庸《俠客行》如何看贏在起跑線？
何民傑：海陸離境稅如飲鴆止渴
Nvidia中國「特供版」晶片傳次季出貨
技術取勝：東岳回調料可守50天線
劉思明：恒指跌勢超越近年開局 防展尋底之旅
周顯：賺錢財仔的竅門
湯文亮：守到今日才買樓已是贏家
MOUNT NICHOLSON分層設5%回贈 買家須45天內完成交易 兩年前呎售14萬成亞洲樓王
薈鳴第三度加推23伙 折實均呎逼1.8萬
專才2260萬購嘉亨灣3房 料慳582萬辣稅
元朗今年首周16宗成交 多上月同期八成
加拿大基金斥8288萬 購楊受成《新報》舊址
港元定存高息精選
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【明報專訊】（請看附圖）
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