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經濟
國際金融

美兩黨籲華府加關稅 遏中國製晶片發展

【明報專訊】《華爾街日報》取得美國眾議院「美國與中共戰略競爭特別委員會」的兩黨領袖上周五致函拜登政府的內容，呼籲美國政府採取強而有力的新措施，包括加徵關稅，以遏止中國生產的成熟製程晶片在供應鏈日益佔據主導地位，避免美國過度依賴中國的低端晶片供應。

美國政界除了致力遏止中國取得用於AI及雲計算領域的高端晶片技術，廣泛用於消費電子產品、汽車、家電及國防工業的成熟製程晶片，也被視為具戰略重要性。該委員會在信中暗示，中國可能成為某項重要技術的主要供應來源，並威脅供應鏈的安全。

降低華對美造成安全風險

該委員會敦促美國貿易代表辦公室（USTR）及美國商務部「利用所有現有的貿易授權」，又或訂定新機制來保護成熟製程晶片的供應。

儘管美國白宮已多次收緊對華的技術出口限制，阻止中國取得先進的晶片製造設備，但成熟製程晶片的生產，暫未受美國的限制措施影響。

據國際半導體產業協會（SEMI）估計，中國晶片製造商今年將有18個製造項目投產，中國的晶片產能將擴大12%。

據估計，中國企業去年購入了價值超過300億美元的晶片製造設備，相當於全球採購金額的三分之一。

美國國會與拜登政府已採取行動，例如規模達530億美元的《晶片法案》，當中有數以十億美元可能用於支援美國生產成熟製程的晶片。美國商務部此前公布，將在本月針對電訊、汽車、航太及國防領域的美國企業，就它們向中國採購28納米以上製程的晶片狀况展開調查，目的是支持成熟製程的晶片生產，降低中國對美國造成的安全風險。

韓國的證券分析師預期，美國軍工企業將被禁止從中國進口晶片，令三星電子及SK海力士可望受惠。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕美國商務部 美國貿易代表辦公室 美國與中共戰略競爭特別委員會 成熟製程晶片

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