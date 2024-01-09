央視：周焯華等設跨境賭博網 境內投注逾3000億人幣

利誘他人任代理 境內招攬公民賭博

報道提到溫州市中院刑事審判第一庭法官王浩澤稱周等人利誘他人擔任代理，繼而在境內組織招攬中國公民前往太陽城賭廳賭博或跨境網絡賭博。每個代理如果入股太陽城，入股金500萬港元，每月轉碼5000萬港元。其先後招攬283名中國籍股東代理。在2015年到2019年境內賭客網絡賭博投注3000餘億人民幣，在境內贏取賭資約87億餘元。

張寧寧等更設境內公司為代理、賭客提供服務、追討賭債，利用地下錢莊等非法渠道接收、結算賭資。該集團還透過虛構交易協議多次進行資金跨境兌付涉11.6億餘元，非法獲利1700餘萬元。報道稱有關行為「嚴重擾亂我國金融市場秩序」。其後法院判處各人有期徒刑7年6個月至1年3個月不等並處罰金；追繳供犯罪所用財物。張寧寧等3人事後上訴，浙江高院二審駁回並維持原判。