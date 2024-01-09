明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 台灣大選 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

恒大汽車執董劉永灼遭刑拘

【明報專訊】中國恒大（3333）系再傳壞消息，恒大汽車（0708）昨披露，恒大汽車副董事長兼執董劉永灼因涉嫌違法犯罪，已被依法刑事拘留；劉永灼亦是恒馳新能源汽車集團總裁。

恒大汽車昨午復牌 全日挫6%

恒大汽車昨早市前停牌，午市復牌，復牌後曾大跌22.9%或低見0.32元；其後股價一度倒升1.2%或見0.42元，但最終全日收跌6.02%，報0.39元。

今次被拘留的劉永灼年約43歲，於2003年加入中國恒大，曾被內媒形容為「許家印接班人」。他除了曾任中國恒大副總裁，更參與多項恒大業務。近年恒大汽車多次傳出引入戰投及其他負面消息時，他曾代表公司多次回應傳媒查詢。

據恒大汽車2022年年報及其委任公告，劉永灼曾任恒大足球俱樂部董事長、恒大高科技集團董事長、恒大礦泉水集團董事長等；曾分管恒大文化產業集團、恒大農牧集團、恒大互聯網金融集團等。

劉永灼在2020年6月加入時稱恒大健康的恒大汽車，據集團2021及2022年年報顯示，劉永灼董事袍金、薪金連其他福利等分別達6849萬元（人民幣，下同）及4398.4萬元，兩個財年薪酬均較現任董事長肖恩更高。

目前中國恒大除許家印已因涉嫌違法犯罪，被依法採取強制措施，傳出包括許家印二兒子許滕鶴、前行政總裁夏海鈞及前首席財務官潘大榮等多名現任及前任高層已接受調查，公司尚未正式向外公布集團現任或前任高管被查的人數等資料。

在本月1日，恒大汽車披露戰投紐頓集團的股份認購協議及債轉股認購協議的訂約方並未同意延長截止日期，因此認購協議已於去年12月31日失效。

上 / 下一篇新聞

恒指五連跌 科指插3%見13月新低 北水南水齊走資 美團小米沽壓大
恒指五連跌 科指插3%見13月新低 北水南水齊走資 美團小米沽壓大
瑞銀：憧憬美減息 料港股今年跑贏A股
瑞銀：憧憬美減息 料港股今年跑贏A股
瑞銀法巴料內地今年GDP增長放緩
瑞銀法巴料內地今年GDP增長放緩
大摩薦5隻港股收息 包括招行中電國藥等
大摩薦5隻港股收息 包括招行中電國藥等
達達審計存疑股價冧 母企京東美市跌半成
達達審計存疑股價冧 母企京東美市跌半成
陸東：失兩支柱 港樓恐「長期熊市」 寫字樓空置率高難看好 一線舖租再跌空間有限
陸東：失兩支柱 港樓恐「長期熊市」 寫字樓空置率高難看好 一線舖租再跌空間有限
東亞料美最快年中減息 全年或減0.75厘
東亞料美最快年中減息 全年或減0.75厘
大摩料今年內地新能源車銷量升21%
大摩料今年內地新能源車銷量升21%
央視：周焯華等設跨境賭博網 境內投注逾3000億人幣
央視：周焯華等設跨境賭博網 境內投注逾3000億人幣
WSJ：阿里騰訊削Nvidia訂單 嫌棄「降級」晶片 或轉投華為
WSJ：阿里騰訊削Nvidia訂單 嫌棄「降級」晶片 或轉投華為
美兩黨籲華府加關稅 遏中國製晶片發展
美兩黨籲華府加關稅 遏中國製晶片發展
沙特下月降價付運原油 油價跌4%
沙特下月降價付運原油 油價跌4%
張兆聰：港股弱 港交所下跌空間大
張兆聰：港股弱 港交所下跌空間大
港元定存高息精選
港元定存高息精選
陳錦興：避險心態強 利高息中特股
陳錦興：避險心態強 利高息中特股
梁天卓：金庸《俠客行》如何看贏在起跑線？
梁天卓：金庸《俠客行》如何看贏在起跑線？
何民傑：海陸離境稅如飲鴆止渴
何民傑：海陸離境稅如飲鴆止渴
Nvidia中國「特供版」晶片傳次季出貨
Nvidia中國「特供版」晶片傳次季出貨
技術取勝：東岳回調料可守50天線
技術取勝：東岳回調料可守50天線
劉思明：恒指跌勢超越近年開局 防展尋底之旅
劉思明：恒指跌勢超越近年開局 防展尋底之旅
周顯：賺錢財仔的竅門
周顯：賺錢財仔的竅門
湯文亮：守到今日才買樓已是贏家
湯文亮：守到今日才買樓已是贏家
MOUNT NICHOLSON分層設5%回贈 買家須45天內完成交易 兩年前呎售14萬成亞洲樓王
MOUNT NICHOLSON分層設5%回贈 買家須45天內完成交易 兩年前呎售14萬成亞洲樓王
薈鳴第三度加推23伙 折實均呎逼1.8萬
薈鳴第三度加推23伙 折實均呎逼1.8萬
專才2260萬購嘉亨灣3房 料慳582萬辣稅
專才2260萬購嘉亨灣3房 料慳582萬辣稅
元朗今年首周16宗成交 多上月同期八成
元朗今年首周16宗成交 多上月同期八成
加拿大基金斥8288萬 購楊受成《新報》舊址
加拿大基金斥8288萬 購楊受成《新報》舊址