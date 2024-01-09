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經濟

大摩薦5隻港股收息 包括招行中電國藥等

【明報專訊】摩根士丹利發表最新報告，在綜合量化及行業分析員的意見，建構亞太區除日本外的可取及不可取收息股。該行建立的模型綜合顯示，考慮到具備長期優質、具穩定性資產負債，以及有較佳行業及企業基本因素後，分別得出10隻確信股息增益股及10隻股息風險股，當中優質的選擇涵蓋了國藥（1099）、招商銀行（3968）、建設銀行（0939）、中電（0002）及香港電訊（6823）。

料萬科減股息機會高

該行指出，發現在亞洲及新興市場的投資者，不論聯儲局發出新的轉向信號，全球金融市况自去年11月起出現放緩與否，均繼續喜好那些能夠跑贏的具質素收息股。即使自去年11月起，投資市場已經反映預期今年減息的因素，但是金融市場情况仍然偏緊，美國10年期國債債息處於約4厘水平，仍然有助推動資金流入貨幣市場基金及其他以收益相關的產品。同時從債券期貨市場反映出市場預期今年美聯儲減息竟多達6次，比點陣圖推論的3次為多，可見市場對減息有過度預期，若然該等預期稍出現逆轉，足以觸發收息股在今年首季繼續跑贏。因應中國通縮的背景，亦助價值股或收息股跑贏市場去鋪路。

大摩因應借助量化分析模型，物色資產負債表具韌性及長遠生意穩定，以及與從下至上作為基礎的行業分析員合作，在顧及質、量的因素下，甄選出首10隻確信股息增益股，內地及香港股市涵蓋當中7隻，按股息增益模型得分最高100分起，順序排序，首兩席由五糧液（深：000858）及格力電器（深：000651）奪得，港股則囊括第5至9位，依次為國藥、招行、建行、中電及香港電訊。至於得分最低的首10隻股息風險股（即減股息機會較高），中、港股涵蓋3隻，當中萬科企業A、H股（2202）穩佔兩席，中遠A股（601919）亦佔1席。

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