瑞銀：憧憬美減息 料港股今年跑贏A股

稱被大量拋售 外資倉位已低

他指互聯網行業將為港股的重倉，瑞銀料相關企業今年每股盈利增長達23%及跑贏大市。他亦解釋，去年初以來港股表現不如預期，或因市場對美聯儲減息預期搖擺有關，影響全球資產配置。

A股方面，瑞銀證券中國股票策略分析師孟磊表示，去年第3季中資企業盈利已反映觸底回升的迹象，預期今年滬深300指數盈利增長約8%。目前指數市盈率較歷史均值低一個標準差，市帳率已跌至歷史低位水平，惟股市下跌以致投資者失去信心，若盈利增長8%的預測能兌現，加上美息向下的帶動下，相信會有更多資金關注新興市場，包括中國及香港股市。

法巴：國策仍模糊 對港股持中性

法國巴黎銀行亞太區宏觀研究統籌兼亞太區股票及衍生品策略主管呂成表示，今年對於香港股票持中性態度，其主要原因為過去幾年已看到A股及在港上市的內企股份對政策反應極為敏感，而政策的透明性及實施的情况仍較為模糊，影響港股市場表現。他預期，今年MSCI中國指數全年目標為57.5點，較上周五（5日）指數收報高出5%。

呂成指出，去年全年香港企業回購股份總額達161億美元（約1256億港元），達到歷史的高位，其大部分回購主要源自於5至6家大型公司，但近期回購股份的趨勢進一步蔓延至中小型公司；他續指出，留意到即使香港股市疲弱，內地投資者仍持續入市，表現出強烈逢低吸納的心態，於跌市中交投會較活躍，並鍾情於交易所買賣基金（ETF），如盈富基金（2800）和恒生中國企業（2828）兩隻ETF。