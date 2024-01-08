減息在望 MPF美股基金仍可揸

明報記者 袁國守

積金評級公布，強積金去年12月份投資回報約為2.18%，全年收益約3.51%（以「積金評級所有基金表現指數」計算）。按港元計算，強積金12月份投資收益約為242億元，即469萬名MPF成員人均收益約5200元；全年計，去年累計收益約374億元，相當於每名成員的平均累計收益約8000元。

以資產類別計，美國股票基金表現最好，全年回報率達24.42%，而日本、環球、歐洲股票基金亦均錄得雙位數的全年回報率；至於香港及中國股票基金則「包尾」，全年虧損13.37%（見表）。

積金評級主席叢川普（Francis Chung）表示，2023年是強積金3年以來首次錄得正回報。他指出，雖然全年3.51%的整體投資回報看似不大，但跟着積金局指引選擇低收費DIS基金的成員，卻發現DIS的核心累積基金（俗稱「懶人基金」）全年投資收益達14.75%，較強積金整體市場的全年投資回報高出近3倍。

「懶人基金」今年表現續看好

DIS基金去年表現強勁，今年還會繼續跑出嗎？叢川普指出，令人鼓舞的年終通脹數據及美國利率下調的先兆，均有助強積金在3年內首次錄得正數的年度回報；債券和部分股票市場在這種情况下表現做好，但正如在過去幾年看到的那樣，經濟數據和投資情緒可能會出人意料地發生變化，這令選擇投資時機和市場成為一種風險，而多元化投資仍然是該公司今年首選的投資方式。他認為，DIS基金去年表現強勁，有信心今年繼續提供一致的長期價值。

當然，每名MPF成員風險承受能力不同，投資策略亦不盡相同。GUM常務董事陳銳隆表示，美國通脹受控，經濟可望「軟着陸」，而且市場預期美聯儲可能提早降息，故對於積極管理MPF的高風險投資者來說，美股仍具投資價值。另外，他指出，日本邁向溫和通脹，加上相對低利率，美元轉弱，投資者可考慮配置部分資產至日本股票基金，而中港股市的股價和估值正處於低位，為投資者提供潛在回報，但需要耐心等待反彈。

港股基數較低 今年或跑贏美股

陳銳隆預料，恒指今年底有望上試18,000點，突破2萬點機會則較微，主因基本面不明朗，例如內房債問題持續，以及中美仍在角力，但現時港股基數較美股低，今年有機會跑贏美股，惟料跑贏幅度有限。

至於低風險投資者，他建議可小量配置債券資產，原因在於美國今年踏入減息周期，方向上利好債券類別表現，但MPF成員要注意債券波動風險，尤其是當減息節奏未如市場預期時。不過，預料今年上半年息率仍然於高位，陳銳隆認為保守基金可以繼續作為低風險投資者主要資金配置並鎖定回報，全年年率回報預計可達3%。

若是中風險投資者，陳銳隆指出，DIS基金有較廣泛的投資地區，有助分散風險，加上基金開支比率上限為95點子，較傳統混合資產吸引；此外，踏入減息周期，投資者可考慮增加主動債券基金配置，但要留意，債券基金價格於降息時可獲可觀回報，但減息的時間仍然是未知數。

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[袁國守 退休綢繆]