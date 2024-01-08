南豐：AIRSIDE綠色理念吸租戶 商場出租率九成 推藝術環保等體驗式活動

【明報專訊】近年致力推動可持續發展的南豐集團，旗下啟德旗艦商業項目AIRSIDE，銳意以「和而為一」作發展理念，目標是建構健康、低碳社區；南豐香港地產處執行董事許謙讓接受專訪時表示，租戶、企業現時對綠色環境、社會及企業管治概念（ESG）的意識不斷增強，並視ESG為主要承租考慮因素之一，AIRSIDE團隊透過數位化智慧平台，協助租戶制定及實現可持續發展目標，效益理想；事實上，AIRSIDE商場部分出租率已高約90%，寫字樓亦有近50%樓面獲承租，預計隨本港經濟、樓市復蘇，出租率將進一步增長。
明報記者 甘潔瑩
去年初本港和內地全面通關，社會憧憬經濟復蘇指日可待；許謙讓認為，通關、經濟復常效應下，對提振本港商廈市場有一定幫助，市場上除有中資企業到港物色商廈物業外，亦有企業擬由傳統商業核心區，搬遷至東九龍以節省租金開支，其中包括保險業、金融機構、資訊科技公司、藥廠等，惟由於需與公司總部匯報才可作決定，一般費時約3至6個月。
許謙讓：配合體育園落成 前景看俏
許坦言，本港未來將有不少全新商廈落成，如尖沙嘴、西九龍等區，商廈市場競爭劇烈，租金未必會大升，反觀租客選擇多，個別企業看重ESG，屬綠色商廈項目的AIRSIDE具一定優勢。事實上，市場消息稱，AIRSIDE早前獲藥廠租用全層樓面，面積約1.15萬方呎，月租約43.7萬元、呎租約38元。
至於零售市况，許謙讓認為要視乎旅遊業復蘇進度，而AIRSIDE位於啟德，隨周邊住宅入伙，加上2025年啟德體育園正式開幕，相信足夠支持商場零售部分的運作，而商場自2023年9月開業至今，人流亦見明顯增長。
寫字樓近五成樓面獲承租
為提升市場形象，集團將定期在AIRSIDE舉辦展覽，以及在商場開展體驗式活動，如推動文化藝術、環保、流行文化等活動以迎合新一代消費口味。
據南豐資料顯示，AIRSIDE樓高47層，包括32層甲級寫字樓，樓面約120萬方呎；商場樓面約70萬方呎，未來將連接啟德地下購物街。
展望今年市况，許預計，商廈租金因競爭大而持續平穩；零售業租金則視乎訪港旅客數量會否進一步攀升，以及整體旅遊業情况。
渣甸山豪宅項目擬建5幢洋房
住宅銷售方面，許謙讓表示，南豐今年主力銷售南區豪宅深水灣徑8號、將軍澳日出康城LP10的餘貨，前者已售出19伙，套現約53.8億元，現餘約35伙待售；LP10則尚餘約80伙待售，多屬4房、5房大戶。
至於同系豪宅渣甸山畢拉山徑24至38號，則仍在規劃中；資料顯示，上述渣甸山項目2023年3月獲屋宇署批出發展圖則，獲批建5幢獨立洋房，以可建樓面約26,685方呎計，料每幢洋房平均面積逾5300方呎。
許謙讓直言，過去一至兩年，本港樓市受加息因素影響，但預計今年平穩，料2024年樓價或有5%至10%上升空間，但須視乎減息幅度。