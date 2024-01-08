南豐：AIRSIDE綠色理念吸租戶 商場出租率九成 推藝術環保等體驗式活動

明報記者 甘潔瑩

去年初本港和內地全面通關，社會憧憬經濟復蘇指日可待；許謙讓認為，通關、經濟復常效應下，對提振本港商廈市場有一定幫助，市場上除有中資企業到港物色商廈物業外，亦有企業擬由傳統商業核心區，搬遷至東九龍以節省租金開支，其中包括保險業、金融機構、資訊科技公司、藥廠等，惟由於需與公司總部匯報才可作決定，一般費時約3至6個月。

許謙讓：配合體育園落成 前景看俏

許坦言，本港未來將有不少全新商廈落成，如尖沙嘴、西九龍等區，商廈市場競爭劇烈，租金未必會大升，反觀租客選擇多，個別企業看重ESG，屬綠色商廈項目的AIRSIDE具一定優勢。事實上，市場消息稱，AIRSIDE早前獲藥廠租用全層樓面，面積約1.15萬方呎，月租約43.7萬元、呎租約38元。

至於零售市况，許謙讓認為要視乎旅遊業復蘇進度，而AIRSIDE位於啟德，隨周邊住宅入伙，加上2025年啟德體育園正式開幕，相信足夠支持商場零售部分的運作，而商場自2023年9月開業至今，人流亦見明顯增長。

寫字樓近五成樓面獲承租

為提升市場形象，集團將定期在AIRSIDE舉辦展覽，以及在商場開展體驗式活動，如推動文化藝術、環保、流行文化等活動以迎合新一代消費口味。

據南豐資料顯示，AIRSIDE樓高47層，包括32層甲級寫字樓，樓面約120萬方呎；商場樓面約70萬方呎，未來將連接啟德地下購物街。

展望今年市况，許預計，商廈租金因競爭大而持續平穩；零售業租金則視乎訪港旅客數量會否進一步攀升，以及整體旅遊業情况。

渣甸山豪宅項目擬建5幢洋房

住宅銷售方面，許謙讓表示，南豐今年主力銷售南區豪宅深水灣徑8號、將軍澳日出康城LP10的餘貨，前者已售出19伙，套現約53.8億元，現餘約35伙待售；LP10則尚餘約80伙待售，多屬4房、5房大戶。

至於同系豪宅渣甸山畢拉山徑24至38號，則仍在規劃中；資料顯示，上述渣甸山項目2023年3月獲屋宇署批出發展圖則，獲批建5幢獨立洋房，以可建樓面約26,685方呎計，料每幢洋房平均面積逾5300方呎。

許謙讓直言，過去一至兩年，本港樓市受加息因素影響，但預計今年平穩，料2024年樓價或有5%至10%上升空間，但須視乎減息幅度。

[發展商專訪]