馬泰陽：停推售住宅地免「放負」？

踏入2024年，發展局日前公布本財年第4季（1月至3月）的賣地計劃，受過去3季投地氣氛較淡靜影響，故今季政府不會推售住宅用地，為政府按季主動推地以來首次。計及早期流標、交由房協興建的荃灣油柑頭地皮，以及8項私人發展/重建項目共1630伙，2023至24財年第4季共有3570伙供應。連同首3季已成功推售的3幅住宅官地、市建局項目及私人發展/重建項目共7960伙，2023至24財年共可提供11,530伙，較目標12,900伙少約一成。

由於地皮由招標至落成需時多年，因此今季即使未有官地推出，加上現時貨尾超過2萬伙，另外，已獲批預售樓花但尚未發售及待批預售樓花，合共2.8萬伙，對樓市短期供應暫未有影響。

但對長遠供應則有影響，倘若投地氣氛持續淡靜，不但會影響未來供應，還會影響地價收入。

事實上，2023年整體物業（包括一手私樓、二手住宅、一手公營房屋、工商舖、純車位及其他等）註冊量共錄58,026宗，按年跌近3%，創自1991年有紀錄以來的33年新低；筆者認為，今季政府暫停推售住宅地，以減少地皮頻頻流標或低價批地的負面消息出現，反映政府對未來樓市仍充滿不確定性，政府應在新一份《財政預算案》中提出撤辣，進一步刺激準買家入市，才能提振樓市。

香港置業行政總裁

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[馬泰陽]