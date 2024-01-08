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經濟
2024年1月8日星期一
劉思明 數據尋寶
投資策略
IPO寒冬 會計界：裁員放無薪假難免 法律界：新股赴北交所上市增 冀港做好推廣
投行員工面臨減薪 「秘撈」接ESG工作
中國外儲3.24萬億美元 兩年新高
網龍海外教育業務谷AI應用 擴財源
國務院：完善國有資本收益上交機制
普徠仕楊俊：美重整供應鏈 資源股望受惠
中國須再出招撐經濟 股市始可望轉勢回升
晉達馬文暢：中資股上季盈利料續遜預期
奶茶界拼多多 蜜雪冰城以平取勝
渣打料亞洲G3債發行增兩成 受惠聯儲或減息 企業再融資需求增
四方精創瞄準港虛產市場 擬開發更多非本港代幣化
全球航運船齡13.7年 15年新高
港商引自動化器械紓物理治療師荒
外國多採協作機械人方案 省組裝調校時間惟售價高
樓市叫價趨理性 2024置業可先選地點
環球經濟數據
金子：上客加快 聯通Call 20794
張兆聰：低殘股博反彈 康師傅小注吸
張兆聰：舊經濟股看俏 吼「銅股自由港」
伍禮賢：長建業務多元化 受惠減息環境
摩根資產管理：新興市場股市縱便宜 乏反彈動力
陳大為：2024弱勢開始 美股債投資策略
袁國守：拜登特朗普再當選對金融影響
謝偉銓：提升垃圾收費成效 從強化配套設施入手
買旅保有望減行程生變損失
沈永年：北上深圳睇牙醫 治療專業
鄭子豐：今年宜多元化投資 抗市場暗湧
許健生：中國智能汽車製造一日千里
瑞銀投資銀行研究部：內銀增長分化 濠賭營收具增長空間
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袁國守：美股1月料調整 港股續牛皮
林少陽：港美股開局 資金齊換馬
技術取勝：新創建現上升通道
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蔡金強：時代的味道：《繁花》vs. 《大時代》《創世紀》
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李順威：歐洲股市實際不弱
劉思明：大市非太差 周期防守股偏好
瑞銀亞洲：股價止跌微升 美團購21642
摩根大通亞洲：美減息降溫 道指沽10110
周顯：富豪設私人財仔 方便投資幫朋友
王弼：「七雄」雄風不再 2024誰跑出？
曾淵滄：停賣地利樓價 地產商長遠得益
湯文亮：的士「收費指引」
陳永傑：財金界普遍料美年中減息
廖偉強：樓市撥開雲霧見青天
布少明：「辣招」已完成歷史任務
馬泰陽：停推售住宅地免「放負」？
南豐：AIRSIDE綠色理念吸租戶 商場出租率九成 推藝術環保等體驗式活動
荃灣南豐紗廠獲環保認證殊榮
今年首個周末 十大屋苑成交10個月高
港灣豪庭特色戶月租1.5萬 呎租47元
薈鳴兩日收逾500票 再推46伙
其士商業中心全層放租 意向呎租16元
ST. GEORGE'S MANSIONS 盡覽加多利山美景
迎海今年開齋 海景3房呎售1.55萬
減息在望 MPF美股基金仍可揸
劉思明：大市非太差 周期防守股偏好
【明報專訊】港股2024年開局出師不利，恒指連跌4日。不過，大市還不算太差，只是行業不斷輪轉，以高啤打大起大落，令市况波動。脫虛向實依然大方向，周期及防守行業明顯平穩偏好。
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劉思明
數據尋寶
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