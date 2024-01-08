明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 台灣大選 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
溫傑 溫研股海

投資策略

溫傑：新世界提前釋放北都價值

【明報專訊】上周本專欄討論過信置（0083）的投資前景，有投資者希望我們可以評論新世界發展（0017），本周筆者將會分享後者最新發展，並探討其投資價值。

政府於2021年提出發展北部都會區，估計能開拓約600公頃房屋及經濟發展用地，並容納250萬居住人口。此外，新世界發展亦於年報中表明，將繼續加快農地轉換以釋放價值，並於補充土地儲備時善加利用政府的政策及措施。由此可見，有關北都及農地發展的消息及政策，會對集團有一定影響，我們因此會集中此兩點作出分析。

根據年報，於2023年6月30日，集團於新界持有合共約1636萬方呎待更改用途的應佔農地土地面積，其中約90%位於北都範圍。集團近年先後就北部都會區內9幅用地申請改劃及發展，合共涉及土地面積達484萬方呎，集中在元朗唐人新村、新田一帶。若所有項目成功落實改劃，涉及的可建樓面面積將達1270萬方呎，預計可提供2.3萬個單位供應。

集團早前已公布，跟華潤置地（1109）簽署全港首個央企港企合作的《北部都會區項目合作協議》，先行發展兩幅位於元朗南一帶「高端專業服務和物流樞紐」用地，佔地近15萬方呎，約1800個住宅單位擬於今年動工，市場估值逾100億元。此合作模式可攤分前期發展成本，例如分擔補地價支出。另外，合資方式亦可早在土地開發期獲得注資，變相提前釋放土地價值，加快資金回籠速度。

至於政策上，政府早前公布了兩項新修訂，包括修訂北部都會區原址換地安排，重點是在符合兩項條件下，可協助發展商收回第三方土地；第二是擴展標準金額補地價框架。業界相信，相關修訂將加快北部都會區的發展進程，有利新世界等發展商。

除物業發展，集團的商場業務亦有好消息。集團旗下K11 MUSEA及K11 Art Mall，於剛過去的聖誕節假期（12月23日至26日）表現強勁。以K11 MUSEA計，今年12月整體銷售額創下開業以來單月新高。其中，單是聖誕節期間會員銷售額已按年飈近80%。集團正積極推進一站式大型零售、餐飲、娛樂地標──位於機場航天城的11 SKIES，料有助提升中長線的租金收入，並增加業績的穩定。

部分投資者或較擔心集團負債率較高的問題，我們的觀點是管理層正按計劃執行連串企業行動，而利淡消息相信已大致反映在股價上。首先，出售新創建（0659）後，集團現金將增加，可望滿足2024財年相關支出。第二，根據瑞銀計算，上文提到集團持有大量農地，若以每方呎賠償1267元計算，將令集團的淨負債率顯著下跌。最重要的是，現時股價對比資產淨值有65%折讓，已接近以往低位，投資者或毋須過度悲觀。

（筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述股份發行人之財務權益）

凱基亞洲投資策略部主管

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[溫傑 溫研股海]

上 / 下一篇新聞

IPO寒冬 會計界：裁員放無薪假難免 法律界：新股赴北交所上市增 冀港做好推廣
IPO寒冬 會計界：裁員放無薪假難免 法律界：新股赴北交所上市增 冀港做好推廣
投行員工面臨減薪 「秘撈」接ESG工作
投行員工面臨減薪 「秘撈」接ESG工作
中國外儲3.24萬億美元 兩年新高
中國外儲3.24萬億美元 兩年新高
網龍海外教育業務谷AI應用 擴財源
網龍海外教育業務谷AI應用 擴財源
國務院：完善國有資本收益上交機制
國務院：完善國有資本收益上交機制
普徠仕楊俊：美重整供應鏈 資源股望受惠
普徠仕楊俊：美重整供應鏈 資源股望受惠
中國須再出招撐經濟 股市始可望轉勢回升
中國須再出招撐經濟 股市始可望轉勢回升
晉達馬文暢：中資股上季盈利料續遜預期
晉達馬文暢：中資股上季盈利料續遜預期
奶茶界拼多多 蜜雪冰城以平取勝
奶茶界拼多多 蜜雪冰城以平取勝
渣打料亞洲G3債發行增兩成 受惠聯儲或減息 企業再融資需求增
渣打料亞洲G3債發行增兩成 受惠聯儲或減息 企業再融資需求增
四方精創瞄準港虛產市場 擬開發更多非本港代幣化
四方精創瞄準港虛產市場 擬開發更多非本港代幣化
全球航運船齡13.7年 15年新高
全球航運船齡13.7年 15年新高
港商引自動化器械紓物理治療師荒
港商引自動化器械紓物理治療師荒
外國多採協作機械人方案 省組裝調校時間惟售價高
外國多採協作機械人方案 省組裝調校時間惟售價高
樓市叫價趨理性 2024置業可先選地點
樓市叫價趨理性 2024置業可先選地點
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：上客加快 聯通Call 20794
金子：上客加快 聯通Call 20794
張兆聰：低殘股博反彈 康師傅小注吸
張兆聰：低殘股博反彈 康師傅小注吸
張兆聰：舊經濟股看俏 吼「銅股自由港」
張兆聰：舊經濟股看俏 吼「銅股自由港」
伍禮賢：長建業務多元化 受惠減息環境
伍禮賢：長建業務多元化 受惠減息環境
摩根資產管理：新興市場股市縱便宜 乏反彈動力
摩根資產管理：新興市場股市縱便宜 乏反彈動力
陳大為：2024弱勢開始 美股債投資策略
陳大為：2024弱勢開始 美股債投資策略
袁國守：拜登特朗普再當選對金融影響
袁國守：拜登特朗普再當選對金融影響
謝偉銓：提升垃圾收費成效 從強化配套設施入手
謝偉銓：提升垃圾收費成效 從強化配套設施入手
買旅保有望減行程生變損失
買旅保有望減行程生變損失
沈永年：北上深圳睇牙醫 治療專業
沈永年：北上深圳睇牙醫 治療專業
鄭子豐：今年宜多元化投資 抗市場暗湧
鄭子豐：今年宜多元化投資 抗市場暗湧
許健生：中國智能汽車製造一日千里
許健生：中國智能汽車製造一日千里
瑞銀投資銀行研究部：內銀增長分化 濠賭營收具增長空間
瑞銀投資銀行研究部：內銀增長分化 濠賭營收具增長空間
袁國守：美股1月料調整 港股續牛皮
袁國守：美股1月料調整 港股續牛皮
林少陽：港美股開局 資金齊換馬
林少陽：港美股開局 資金齊換馬
技術取勝：新創建現上升通道
技術取勝：新創建現上升通道
李聲揚：投資毋須太理會經濟前景
李聲揚：投資毋須太理會經濟前景
蔡金強：時代的味道：《繁花》vs. 《大時代》《創世紀》
蔡金強：時代的味道：《繁花》vs. 《大時代》《創世紀》
艾雲豪：對「創始人溢價」3條問題
艾雲豪：對「創始人溢價」3條問題
李順威：歐洲股市實際不弱
李順威：歐洲股市實際不弱
劉思明：大市非太差 周期防守股偏好
劉思明：大市非太差 周期防守股偏好
瑞銀亞洲：股價止跌微升 美團購21642
瑞銀亞洲：股價止跌微升 美團購21642
摩根大通亞洲：美減息降溫 道指沽10110
摩根大通亞洲：美減息降溫 道指沽10110
周顯：富豪設私人財仔 方便投資幫朋友
周顯：富豪設私人財仔 方便投資幫朋友
王弼：「七雄」雄風不再 2024誰跑出？
王弼：「七雄」雄風不再 2024誰跑出？
曾淵滄：停賣地利樓價 地產商長遠得益
曾淵滄：停賣地利樓價 地產商長遠得益
湯文亮：的士「收費指引」
湯文亮：的士「收費指引」
陳永傑：財金界普遍料美年中減息
陳永傑：財金界普遍料美年中減息
廖偉強：樓市撥開雲霧見青天
廖偉強：樓市撥開雲霧見青天
布少明：「辣招」已完成歷史任務
布少明：「辣招」已完成歷史任務
馬泰陽：停推售住宅地免「放負」？
馬泰陽：停推售住宅地免「放負」？
南豐：AIRSIDE綠色理念吸租戶 商場出租率九成 推藝術環保等體驗式活動
南豐：AIRSIDE綠色理念吸租戶 商場出租率九成 推藝術環保等體驗式活動
荃灣南豐紗廠獲環保認證殊榮
荃灣南豐紗廠獲環保認證殊榮
今年首個周末 十大屋苑成交10個月高
今年首個周末 十大屋苑成交10個月高
港灣豪庭特色戶月租1.5萬 呎租47元
港灣豪庭特色戶月租1.5萬 呎租47元
薈鳴兩日收逾500票 再推46伙
薈鳴兩日收逾500票 再推46伙
其士商業中心全層放租 意向呎租16元
其士商業中心全層放租 意向呎租16元
ST. GEORGE'S MANSIONS 盡覽加多利山美景
ST. GEORGE'S MANSIONS 盡覽加多利山美景
迎海今年開齋 海景3房呎售1.55萬
迎海今年開齋 海景3房呎售1.55萬
減息在望 MPF美股基金仍可揸
減息在望 MPF美股基金仍可揸