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經濟
許健生 前沿科技

投資策略

許健生：中國智能汽車製造一日千里

【明報專訊】自從復常通關後，相信不少朋友也曾北上消費。還記得在疫情前深圳還有「起亞Cerato」汽油的紅色的士，但大家應留意到疫情後深圳所有的士已改用了比亞迪（1211）e6藍白色純電動車了。而路面上所見到掛上綠色車牌的私家房車及工具車也是電動車，這幾年內地發展智能電動車的速度真的是一日千里。

就去年底一份德國的研究報告指出，中國在2023年汽車出口已超越日本及德國，出口車輛總數超過400多萬台，當中25%為電動車。而在2023年第四季，比亞迪的出產電動車量更超越同期的Tesla（美：TSLA），智能汽車工業已成為內地一個重要工業之一。

比亞迪上季出產電動車超Tesla

從品牌看，中國出口量排名首十名的汽車品牌分別是上汽集團、奇瑞汽車、長安汽車、長城汽車、吉利汽車、東風汽車、比亞迪汽車、北京汽車。其中，9家汽車公司均實現增長，僅東風汽車一家出口量下降。其中，上汽集團依然是今年上半年汽車出口的冠軍，海外銷量為53.3萬輛，較去年同期增長40%，全年有望達到120萬輛。上汽集團的出口銷量大部分貢獻自MG名爵，其上半年全球銷量累計37萬輛。

奇瑞集團排名第二，上半年海外銷量39.9萬輛；長安集團上半年海外銷量17.74萬輛，排名第三，自主品牌海外銷量11.6萬輛。增速最快的汽車製造商是比亞迪，同比增長了10.6倍。奇瑞汽車和長城汽車也取得了翻倍式增長，出口量同比分別增長1.7倍和0.98倍。

華為「問界」新M7性價比高

汽車產業正站在新一輪技術革命的風口上，電動化、智能化、網聯化和共享化正在重塑汽車行業的未來圖景。早前，工信部等四部委聯合發布《關於開展智能網聯汽車准入和上路通行試點工作的通知》，汽車智能化落地再迎政策催化。近年來，在國家政策支撐及戰略規劃的引導下，技術創新、道路測試、示範應用等方面均取得重要進展。目前大部分車輛還以單車智能為主，未來將通過車車互聯、車路協同，逐步推進車路雲一體化，最終實現汽車智能化，目標是打造車路雲一體化的技術發展路線。

筆者過去幾個月亦有試坐內地朋友的電動汽車，當中以華為的AITO「問界」M7最為驚歎。該車在智能駕駛方面搭載HUAWEI ADS 2.0高階智能駕駛系統，以及包括激光雷達在內的27個傳感器，加上高性能計算平台和華為自研算法，實現了即使沒有高精地圖也能實現高級智能駕駛的Level 3功能。

此外，在用戶最在意的車身安全、車內空間、續航能力方面，AITO「問界」新M7同樣有超預期的表現，加上「問界」新M7的產品力得到大幅提升，但售價反倒下降，將性價比推到更高的維度。而香港亦在智能駕駛研發方面有不錯的成績，上星期筆者出席由香港工業總會、香港生產力促進局、香港應科院、珠三角工業協會聯合主辦，東莞市人民政府合辦的2024大灣區（東莞）工商界高峰論壇與交流會。

港應科院無人駕駛系統達Level 4

香港應科院（ASTRI ）亦帶了他們自行研發的無人駕駛系統給在場人士體驗。據負責該項目的應科院總監潘志健博士說，該無人駕駛系統已能達到Level 4水平，並於本年內在西九文化區以AIBus進行路面實試。西九文化區裏會設置一個全面的系統，透過車聯網解決方案，促進AIBus、建築物、道路基礎設施、訪客和道路使用者之間的資訊互聯互動。車聯網技術能讓車輛獲取即時道路、交通情况等實時數據，當偏離行駛路線或遇到障礙物阻擋時便會停下，保障行人和乘客的安全。

隨着內地汽車工業在全球影響力及產量不斷提升，香港擁有寧德時代及應科院等研發機構，定能成為國家發展智能汽車事業的一個重要角色。

香港電腦商會主席及WebX產業聯盟召集人

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[許健生 前沿科技]

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