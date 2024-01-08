買旅保有望減行程生變損失

明報記者 劉敬華

購買旅遊保險的意義，在於保障自己身處外地一旦身體不適，甚至發生意外，可獲各種支援及醫療保障。由於港人入住海外醫院所支付的是非本地居民價，收費往往較高，若入住歐洲等地醫院，加上匯價，醫療支出可逾百萬元。市面上旅遊保險的醫療保障，一般可保障受保人於旅程期間因染病或意外受傷引起的醫療、手術及住院費用。若僅比較醫療保障總額，是次比較的計劃中，以匯豐旅遊萬全保單次旅程環球標準計劃的保障額最高，可達500萬元，其他計劃為受保成人提供的醫療保障最高賠償額介乎50萬元至200萬元。

當然各計劃醫療保障總額的差距，涉保費多寡的因素。再以匯豐旅遊萬全保單次旅程環球標準計劃為例，雖然醫療保障額較高，惟5天環球保障的保費達328元，若出遊目的地為亞洲地區，轉投匯豐旅遊萬全保單次旅程亞洲標準計劃，5天保障只需支付約171元保費，同樣可獲500萬元醫療保障。假若旅遊目的地為歐美地區，必須選擇環球旅遊保障，是次比較的計劃中，以安聯旅遊保險單次來回-銀計劃較為划算，5天保費約224元，可提供最高150萬元的醫療保障。

出發前目的地發生地震獲賠償

若旅遊目的地於出發前夕發生天災，被迫取消旅程。香港保險業聯會指出，大部分旅遊保單指明，如受保人在出發前指定日數內，因目的地發生自然災害，包括地震，需取消旅程，將可獲得保障，但投保前已存在的病患或狀况，包括天氣狀况（如颱風）及自然災害（如地震）等，都屬旅遊保不保事項。以藍十字智在遊為例，該計劃的旅程取消保障可就出發前7天內，旅程目的地發生天然災難、傳染病、突然爆發涉及已安排乘搭的公共交通工具的工業行動、恐怖主義活動、暴動或內亂，可賠償不能退回之預繳交通票據、住宿、旅行團、大型運動賽事、音樂劇、演唱會、博物館或主題公園入場券的費用。

若僅比較取消行程的最高保障額，是次比較的計劃中，安盛「卓越」豐盛優遊樂優悅計劃、藍十字智在遊尊尚計劃、bolttech自寫意旅遊保頭等計劃、MSIG iTravel Plus-計劃A（全球）、匯豐旅遊萬全保環球標準計劃及蘇黎世「自在旅遊」優選計劃的最高保障額均可達5萬元。香港保險業聯會提醒，假如純粹是航空公司決定取消航班，則不屬旅遊保險可保障的範圍，旅客應向航空公司要求安排跟進。

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