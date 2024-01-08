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新經濟新天地

港商引自動化器械紓物理治療師荒

【明報專訊】本港社會有高齡化趨勢，物理治療需求愈來愈大，偏偏近年又出現移民潮，令本地物理治療師人手不足、服務供不應求的問題更加突出。有見及此，有些業者分別從台灣和外國，引入專門協助病人做各種關節活動訓練的自動化器械，希望能夠紓緩有關問題。

明報記者 薛偉傑

攝影 黃志東

根據政府數據，在2020年底本港有3685名註冊物理治療師，相當於每1萬人口約有4.9名註冊物理治療師，與經濟合作及發展組織（OECD）成員國平均每1萬人口約有10.4名註冊物理治療師相比，比例低了一半。更甚的是，根據香港物理治療學會在2022年5月發表的抽樣調查，有26%受訪物理治療師計劃在隨後5年離開這個行業，主要原因包括退休、提早退休和移民等。因此，未來本地註冊物理治療師相對人口比例很可能易跌難升。

港物理治療師比例 不到經合成員一半

豐作有限公司（Fairy Enterprise）創辦人梁志傑表示，他注意到本地物理治療師人手不足、服務供不應求、輪候時間過長等問題。所以，當他聽到台灣福寶科技股份有限公司（FREE Bionics）研製的「肌力寶」（NimBO）關節活動訓練機已先後取得台灣、美國和歐盟的醫療器械認證後，去年5月飛到台灣新竹觀看示範，隨後取得香港代理權。

肌力寶的特點是，非採用工業機械臂那種先進但複雜結構，而是由成本低得多的多條可伸縮和旋轉金屬桿組成，設計非常輕巧緊湊，約重2.5公斤，體積不大，方便隨處移動；售價約20多萬港元，在台灣已獲得至少20多家機構採購和使用，包括大型醫學中心、區域醫院，以至基層診所、養老機構等。

肌力寶是專門設計給肌肉減少症下肢虛弱、退化性關節炎、骨科手術之後、中風以及神經損傷患者的復健訓練裝置。借助機器不會疲累兼可以精準重複正確軌迹做訓練的特點，肌力寶有助患者提升訓練效率和改善關節活動能力，從而達到在「黃金復健期」所需的高頻率和正確重複訓練。

物理治療師可藉App同時訓練多人

透過不同配件轉換，以及拉長或縮短某些金屬桿、調校螺絲等，肌力寶可實現一機多用，協助患者肩膊、手肘、手腕、手掌、髖關節、膝蓋、腳踝等多個主要關節做訓練，而且還可達到非常高的彈性和客製化調整效果。肌力寶配置一部平板電腦，其App可以顯示關節活動的即時數據，包括速度、力量、角度及動畫圖示等，讓患者透過視覺和聽覺等回饋來認知其訓練目標，從而提高訓練成效。

至於物理治療師方面，只需設定一個復康動作一次（包括角度或幅度），輸入需要重複訓練次數，該個動作是純被動式（完全由機器出力）訓練，抑或是部分輔助式、純主動式，甚至阻力式訓練，以及由肌力寶施加的輔助力度比例或阻力、速度等參數，然後可讓患者和肌力寶自行重複訓練多次。因此，物理治療師毋須全程陪伴，可以更有效地運用時間，同時照顧多名患者。此外，亦可以從肌力寶的App數據中迅速看到，每名患者是否有按照他的指示，做足次數，以及患者那個關節的伸展或彎曲幅度、肌肉力量表現，訓練前後的分別等。

小學生到成人都可使用

註冊物理治療師、啟宏復健創辦人鄧世璋表示，肌力寶適用於身高範圍相當闊的患者，由低年級小學生到成人都可以使用，而且功能多、彈性大。例如，肌力寶輸出力量模式細分成多級。對於剛更換了膝關節或髖關節的長者，可以使用「被動關節活動度」訓練（PROM），亦即是第10級，全部由肌力寶提供力量來協助做出訓練動作。對於其他患者，可以根據情况，使用「助力下的關節活動度」訓練（AAROM），選擇第1級至9級，要患者自己主動輸出部分力量，肌力寶提供部分助力。

此外，肌力寶可協助做等速收縮、等張收縮、等長收縮等多個形態的肌肉收縮訓練。其中，等速收縮是指在肌肉收縮過程中，關節活動的速度維持固定，人體自主控制無法做到，必須靠儀器輔助。

據福寶科技透露，除了香港，肌力寶最近已開始出口日本、新加坡、馬來西亞、泰國。梁志傑表示，相信香港的公立醫院、私營物理治療中心、安老院，以及社福機構屬下的日間護理中心、老人中心等，都是肌力寶潛在客戶。根據協議，該公司可將肌力寶再出口到福寶科技暫時未批出代理權的地區，例如內地和澳門。

[新經濟新天地]

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