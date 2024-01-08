四方精創瞄準港虛產市場 擬開發更多非本港代幣化

【明報專訊】香港近年正在虛擬資產及數碼港元方面，嘗試行前一步，冀藉此重塑現有的國際金融中心地位，在新的虛擬世界打出一片新天。從事銀行金融科技解決方案的四方精創，正覷準市場開發出相關方案。四方精創香港首席數碼總監及金融科技創新總監陳耀文接受本報訪問時表示，香港將來可以在代幣化及隨之而成的二手市場，扮演樞紐角色，建構好相關的金融基建。他相信，在配合香港的合規監管下，可以開發更多非本港的代幣化發行，為香港的金融中心發展賦予新的意義。
倡港建構所需金融基建
他說，現時四方精創於虛擬資產應用領域，已開發結合到銀行層面應用的方案。例如他們和微軟合作，開發由人工智能驅動的Web 3.0平台FINNOSafe，結合到銀行系統，讓東亞銀行（0023）透過應用FINNOSafe錢包，供內部推動以數碼資產為基礎的員工獎勵計劃，便是一例。此外，他們的方案可配合代幣化運作，令銀行業界加速採納相關科技後，處理發行證券型代幣（STO）發行、託管及支付。
在撇除虛擬資產運作以外，他說，金融管理局推動的數碼港元試驗計劃，更是按實體資產去運作並打頭陣，他們同樣亦具備方案去配合運作所需。在配合區塊鏈的記帳配合下利便代幣化所需，他相信，經銀行推動下，會讓更多小投資者更廣泛參與及放心應用。
隨着香港在推動代幣化見到雛形，陳耀文說，長遠這有助促進跨境支付及代幣的二手市場成形。他認為，香港可以居中扮演樞紐角色，促成其事。陳耀文說：「香港因此可以因應集中建構好所需金融基建，讓非香港的資產，甚至中型企業，也可以經香港的金融中心，取得所需合規要求後，使用STO形式融資、上市。財富管理亦因此變得具移動性。」
在這個基礎上，他相信，香港市場因此可以進一步演進，發展好監管架構，一併推動代幣化、數碼港元，及為穩定幣發展提供諮詢的角色，令到經代幣化後的資產交易及風險管理成本大為降低，他相信這有望令香港的金融中心地位變得更具威力。