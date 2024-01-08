四方精創瞄準港虛產市場 擬開發更多非本港代幣化

倡港建構所需金融基建

他說，現時四方精創於虛擬資產應用領域，已開發結合到銀行層面應用的方案。例如他們和微軟合作，開發由人工智能驅動的Web 3.0平台FINNOSafe，結合到銀行系統，讓東亞銀行（0023）透過應用FINNOSafe錢包，供內部推動以數碼資產為基礎的員工獎勵計劃，便是一例。此外，他們的方案可配合代幣化運作，令銀行業界加速採納相關科技後，處理發行證券型代幣（STO）發行、託管及支付。

在撇除虛擬資產運作以外，他說，金融管理局推動的數碼港元試驗計劃，更是按實體資產去運作並打頭陣，他們同樣亦具備方案去配合運作所需。在配合區塊鏈的記帳配合下利便代幣化所需，他相信，經銀行推動下，會讓更多小投資者更廣泛參與及放心應用。

隨着香港在推動代幣化見到雛形，陳耀文說，長遠這有助促進跨境支付及代幣的二手市場成形。他認為，香港可以居中扮演樞紐角色，促成其事。陳耀文說：「香港因此可以因應集中建構好所需金融基建，讓非香港的資產，甚至中型企業，也可以經香港的金融中心，取得所需合規要求後，使用STO形式融資、上市。財富管理亦因此變得具移動性。」

在這個基礎上，他相信，香港市場因此可以進一步演進，發展好監管架構，一併推動代幣化、數碼港元，及為穩定幣發展提供諮詢的角色，令到經代幣化後的資產交易及風險管理成本大為降低，他相信這有望令香港的金融中心地位變得更具威力。