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經濟

渣打料亞洲G3債發行增兩成 受惠聯儲或減息 企業再融資需求增

【明報專訊】過去兩年歐美央行加息，令亞洲區內企業發行美元債意欲大減，渣打大中華及北亞地區資本巿場主管嚴守敬表示，亞洲（日本除外）的G3貨幣（即美元、歐元和日圓）債券發行額去年下跌20%至1283.84億美元，僅有2021年的三分之一，不過渣打去年於相關市場債券業務市佔率上升，承銷量排名穩居第二。隨着聯儲局今年勢將減息，嚴守敬指過去兩年企業累積不少再融資需求，預期今年發債額可望按年回升兩成至兩成半。

明報記者 歐陽偉昉

雖然美元債券市場流動性較充足，企業發債容易找到投資者，不過嚴守敬指出，去年亞洲貨幣利率升幅不及美元，不少企業優先選擇以自己國家的貨幣發行，例如內地企業在境外市場發行人民幣債券，在2022年和2023年分別按年上升49%和42%，創歷來新高，相對大中華區企業同期G3貨幣發行額下跌60%和30%。

料境外人幣債發行增速放慢

雖然內地企業也可在境內市場發債，不過嚴守敬指出，雖然在境外發行的人民幣債券需付較高利息，但資金用途靈活度較境內債更大。從投資者角度，2021年債券通南向開通，方便內地資金購買由同一間內企發行，風險等同但利息更高的境外人民幣債券，而人民幣在國際結算的運用提高，也多了外國央行和主權基金有配置需求。不過境外人民幣資金池始終有限，隨着發行美元債券成本下降，嚴守敬預期今年境外人民幣債發行量可繼續上升但增速將放慢。

展望今年G3貨幣債券市場，雖然聯儲局尚未開始減息，不過嚴守敬指出，美國10年期國債孳息率較去季高位已跌1厘，已反映減息1厘的預期，相信至真正減息時再跌空間有限。過去兩年高息環境，不少企業債券到期沒有再融資而以手上現金，或以短期融資還債，以免未來5至10年期被鎖上高息。

債息仍達4厘 企業接受為新常態

雖然目前債息仍有4厘，但嚴守敬稱不少企業已接受為新常態，有需要補充手上現金，加上2021年有較多企業發債，當中不少3年期債券會在今年到期，均推升今年發債需求，他從市場了解，不少企業已將美元債列入融資選項之一。不過，目前亞洲經濟未完全恢復，區內企業今年發債多為再融資而非用於新的資本開支，加上今年多個選舉的地緣政治、烏克蘭和中東戰爭對經濟帶來不明朗因素，對發債增長有一定限制。

過去兩年內地房企美元債違約，對於會否令外企避開內企美元債，嚴稱已出現問題的內房民企正在重組，不能再重返債市，而有實力國企房企可在境內以較低成本發債，也不會發行境外債。不過現時內企佔亞洲美元債發行的四成至五成，投資亞洲債的資金難免配置內企債券，目前有實力的央企、國企和大型企業發行美元債較少，它們反而要用較低的信用息差（較高成本）買入內企債券。

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