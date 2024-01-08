中國外儲3.24萬億美元 兩年新高

【明報專訊】國家外管局公布，截至去年12月底，中國外匯儲備規模為3.24萬億美元，較11月末，按月增加662億美元或2.1%，創2021年12月末以來的新高，同時亦高於市場預期的3.2萬億美元；另外，人行於去年12月底增持黃金29萬盎司，其黃金儲備增至7187萬盎司，為連續14個月增持，14個月間累計增持923萬盎司。以美元價值計，人行於去年持有黃金1482.26億美元，按月升1.73%。
人行持黃金價值升至1482億美元
國家外管局表示，其外匯儲備受主要經濟體貨幣政策及預期、美匯指數下跌，以及全球金融資產價格總體上升等因素影響。匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用，令12月外匯儲備規模上升。而中國經濟持續回升向好，將為外匯儲備規模保持基本穩定提供支撐。
全球央行對於黃金的需求旺盛，帶動去年金價上升，金價於去年全年累計飈升14.6%。截至去年12月28日的最後交易日，金價報每盎司2078.4美元，為歷史高位。根據世界黃金協會數據顯示，去年全球央行共購入超過750噸，遠高於前10年全球央行淨買入的平均水準。而去年第3季全球央行淨購黃金量達337萬噸，其購買量升至為有史以來的第三高。
世界黃金協會研究負責人Juan Carlos Artigas表示，央行配置黃金主要的原因為其安全性、流動性和回報。他表示，黃金被央行視為安全資產和保值資產，相對於其他資產如國債，黃金於面對信貸風險時，其表現更為穩定。他續指出，黃金亦具有較強的流動性，央行可以迅速進入市場，而不會扭曲價格。