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經濟
薛偉傑 行銷新意思

行銷攻略

薛偉傑：生酮飲食地圖收錄近300商店

【明報專訊】香港生酮飲食地圖（KetoMapHK）創辦人黃捷穎表示，最初是因為3年前發福了，開始嘗試生酮飲食。之後認識了不少「酮友」，發覺大家都面對同一個問題──若在外用餐，很難知道哪些食肆提供生酮食品或飲品。

於是，她開始親身查詢，哪些商店有售生酮食品或飲品，繼而建立「香港生酮飲食地圖」（KetoMapHK）（https://ketomaphk.com），像「OpenRice的生酮版」般。去年5月，香港生酮飲食地圖開始上線。現時共收錄接近300間商店，包括食肆、麵包店、蛋糕店、飲品店及零售店。

網頁上有一個自動產生生酮餐單的功能，瀏覽者輸入年齡、性別、身高、體重，程式會以人工智能技術產生一份生酮餐單供參考；但這功能較適合「酮友」使用。若尚未開始生酮飲食，而本身又有長期病患，應該先諮詢醫生的意見。

拓多元收入 助設計生酮食品飲品

至於收入來源，黃捷穎表示，首先，網頁上線不久，已吸引到一些廣告。其次，網頁收錄商店並不收費，但如果商店想貼出該公司的「生酮友善」認證貼紙作招徠，則需支付些少年費。第三，該公司可以協助商店設計各種生酮食品或飲品的配方，並且以聯乘方式宣傳，透過其網頁吸引新客。現時已有多家飲品店、壽司店、火鍋店光顧這項服務。她計劃，將來在網頁上加入更多網購功能。

明報記者 薛偉傑

[薛偉傑 行銷新意思]

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