自製電池擁優勢 近年積極改進汽車外觀

芒格曾勸阻王傳福進軍汽車業

芒格在去年11月逝世前不久受訪時稱：「看看進入汽車行業多困難，往往血流成河。誰會贏，誰知道呢？電動車行業都有巨大的新資本要求、不同的汽車銷售方式，加上強硬的工會，令企業前景有很大不確定性，所以我根本不看汽車業。」

作為少數自行生產汽車電池的電動車製造商，比亞迪在汽車行業享有一定的優勢。在2000年代初期，比亞迪進入汽車行業前，曾是摩托羅拉和諾基亞的第一家中國鋰電池供應商。2003年，比亞迪收購了一家瀕臨倒閉的國有汽車製造商，並在2008年推出第一款插電式混合動力車「F3DM」。《紐約時報》的評論員曾批評其外觀設計，「像千禧年時代的豐田Corolla般時尚」，但當年首批48輛「F3DM」仍全數售出。

經過多年改進，比亞迪將混合動力車的價格，降至與內燃機汽車的水平相若，但產品外型仍缺乏吸引力。比亞迪為此於2016年聘請奧迪（Audi）及愛快（Alfa Romeo）的前設計總監Wolfgang Egger加盟，又挖走法拉利（Ferrari）的外觀設計主管。目前比亞迪的產品已不限於廉價汽車，以去年上市的比亞迪越野車「仰望 U8」為例，其售價高達109萬元人民幣。

對冲基金Snow Bull Capital的分析指出，汽車行業的競爭形勢已經改變，「汽車製造商規模和歷史已不再重要，重要是創新和更新迭代的速度」，現在業界必須競相追逐。

分析：比亞迪Tesla差距將收窄

瑞銀集團中國汽車研究主管鞏旻（Paul Gong）指出，雖然政府補貼對中國電動車行業發展發揮了作用，但更大因素是政府支持所引發激烈競爭。儘管中國汽車製造商數量，已由逾500家減至100家左右，但新製造商仍不斷湧現。鞏旻認為，業界必須致力創新，滿足消費者需求，並優化成本，才能使自家產品在競爭激烈的中國市場保持競爭力。

Gong指出，在拆解比亞迪「海豹」電動車後，發現它比傳統競爭對手有25%成本優勢。目前Tesla在收入、利潤及市值等關鍵指標仍領先比亞迪。但Bernstein分析師預計，部分差距將在2024年大幅收窄。他們預計，Tesla銷售額將達到1140億美元，而比亞迪銷售額也將達1120億美元。

[企業地球村]