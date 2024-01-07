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經濟

國厚資管：逾期債務已解決 經營正常

【明報專訊】市場關注內地影子銀行償債問題，民營地方資管公司國厚資管在上周二（2日）公布，有約2.98億元（人民幣，下同）債務未能清償，不過該行上周五（5日）在微信公眾號公布，有關到期未能及時償還的債務已通過和解或清償方式解決，而其他因業務合作產生的債務糾紛，各方也通過司法方式解決，並指公司經營正常。

截至2021年底，國厚資管管理淨資產為52.7億元，為首批成立的地方資管公司，從事不良資產收購處置業務。對於未能還債，公司周初解釋因涉及多個訴訟，名下部分資產被凍結、查封和扣押，目前合計涉及8宗案件，包括涉及債權轉讓合同糾紛而被列為被告，涉案金額超過21億元，當中包括銀行存款被凍結外，另有約6130萬元貨幣資金被凍結。

京法院受理中植破產清算申請

此外，國厚資管表示未能及時還債，因部分資產處置不達預期，導致資金回收不達預期，加上投資的部分股權未能按照計劃退出，導致出現流動緊張。內地《證券時報》報道指出，該公司流動性危機早有徵兆，去年6月底中期報告披露，期末母公司有6200萬元銀行貸款逾期未還，令合併報表共計7200萬元銀行貸款逾期未還，更被安徽證監局發出警示函，提到所發債券部分募集資金被用於臨時補充流動資金，未按約定期限歸還。

此外，北京法院周五公布，受理中植集團破產清算申請。中植旗下的中融信託去年8月傳出未能兌付旗下信託產品，最終在11月被當局就其資金管理業務立案偵查。

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