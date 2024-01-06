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經濟
2024年1月6日星期六
睇樓手冊
機管局發50億零售債 年息4.25厘 每季派息 1‧17起認購 入場費1萬
年結銀行吸定存 或影響零售債需求
分析：息率吸引 有閒錢可認購
港股新一年連跌4日 匯豐削今年目標至19300
安踏持股Amer上市刺激微 股價倒跌
佐丹奴盈喜變盈警 洗倉式急瀉24%
大摩憂高息累港樓今年再跌10% 逆向上調信置九倉置業評級 劈希慎目標價33%
高盛料港銀商業地產撥備溫和上升
有線解散電訊直銷團隊 涉64人
路透：廣汽擬今年分拆電動車業務港上市
傳中證監促基金界優先推股票基金
美團KeeTa港錄逾130萬客下載
美職位增21.6萬個 超預期 時薪意外升4.1% 聯儲3月減息概率降
日圓跌至145速貶近3% 大摩轉軚料本月不加息
美貨幣基金受捧 規模撲6萬億美元破頂
印度阿達尼重奪亞洲首富 淨資產直逼千億美元
龍皇擬購500機械人 成酒樓生力軍
去年1.02萬伙申預售樓花 10年新低 長實港島南岸3期1200伙批預售成焦點
香檳大廈B座拍賣 恒地17億統一業權
本地家族9億沽盧吉道屋地
CCL按周跌近1% 連挫7周共4.37%
MOUNT NICHOLSON分層戶下周四招標
甘比東角道地舖獲近5000萬洽購
周末睇樓好去處
周末睇樓好去處
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【明報專訊】（請看附圖）
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機管局發50億零售債 年息4.25厘 每季派息 1‧17起認購 入場費1萬
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