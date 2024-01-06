明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 台灣大選 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

香港地產

甘比東角道地舖獲近5000萬洽購

【明報專訊】「大劉」劉鑾雄太太陳凱韻（甘比），近期以近1億元沽出銅鑼灣東角道相連舖後，早前再放售東角道24至26號置安大廈/怡安大廈地下21號舖，面積458方呎、連租約意向價約6000萬元，意向呎價逾13萬元；市場消息指出，有買家以約5000萬元洽購，較業主意向價低1000萬元或約17%。

據悉，商舖業主尚在考慮，仍未正式落實成交。資料顯示，上述商舖租客為雪茄專門店，月租約10.8萬元，租期至2026年中，若甘比以意向價6000萬元出售，新買家預計獲2.2厘租金回報。

羅守輝沽東大街舖 料蝕6%

另市場消息指，資深投資者羅守輝或有關人士持有的筲箕灣東大街54至60號地下1號舖，面積約250方呎，最新連租約以約1180萬元易手、呎價4.72萬元；商舖現租予小食店，月租4.5萬元，意味新買家享租金回報約4.6厘。

羅氏等在2022年3月以1254萬元購入，持貨近兩年，帳面蝕74萬元或約6%。

紅磡商業中心呎價回到10年前

利嘉閣（工商舖）高級區域董事楊龍表示，紅磡商業中心新錄B座高層12室成交，面積約1271方呎，成交價約550萬元、呎價約4327元，呎價料重返10年前水平，惟原業主於2006年以240.6萬元購入物業，帳面仍獲利309.4萬元或近1.3倍。

相關字詞﹕羅守輝 東角道 甘比

上 / 下一篇新聞