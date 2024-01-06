MOUNT NICHOLSON分層戶下周四招標

【明報專訊】踏入2024年，港島超級豪宅開展新銷售部署，九倉（0004）及南豐合作、由會德豐負責銷售的山頂現樓豪宅MOUNT NICHOLSON第3期，上載新銷售安排，以招標形式推出分層單位15樓D室、連兩車位，招標日期為下周四（1月11日）；上述單位實用4579方呎，屬4房設計。
ONE SOHO加推33伙 下周賣
另外，信置（0083）、莊士機構（0367）等合作、已屆現樓的旺角ONE SOHO，加推第7號價單涉33伙，並上載新銷售安排，悉數於下周二（1月9日）發售；相關單位全屬1房間隔，實用面積283至320方呎，當中3伙為頂層連天台，以及1伙連平台特色戶，扣除最高23.5%折扣，折實價約575萬至725萬元、折實呎價1.87萬至2.38萬元。
ONE SOHO自2021年5月推出至今累售230伙，套現逾16億元，佔項目單位總數322伙逾七成。
此外，恒地（0012）旗下樓花期長約21個月的長沙灣西洋菜北街曉柏峰，新錄今年首宗成交；以419.76萬元售出B座18樓B5室，實用面積237方呎，1房間隔，實呎1.77萬元。
綜合市場資訊，1月至今整體一手成交錄約45宗。
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