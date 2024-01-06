MOUNT NICHOLSON分層戶下周四招標

ONE SOHO加推33伙 下周賣

另外，信置（0083）、莊士機構（0367）等合作、已屆現樓的旺角ONE SOHO，加推第7號價單涉33伙，並上載新銷售安排，悉數於下周二（1月9日）發售；相關單位全屬1房間隔，實用面積283至320方呎，當中3伙為頂層連天台，以及1伙連平台特色戶，扣除最高23.5%折扣，折實價約575萬至725萬元、折實呎價1.87萬至2.38萬元。

ONE SOHO自2021年5月推出至今累售230伙，套現逾16億元，佔項目單位總數322伙逾七成。

此外，恒地（0012）旗下樓花期長約21個月的長沙灣西洋菜北街曉柏峰，新錄今年首宗成交；以419.76萬元售出B座18樓B5室，實用面積237方呎，1房間隔，實呎1.77萬元。

綜合市場資訊，1月至今整體一手成交錄約45宗。