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經濟

香港地產

CCL按周跌近1% 連挫7周共4.37%

【明報專訊】樓價下跌勢頭未見逆轉，具體反映12月11日至17日、即港股波動當周市况的中原城市領先指數CCL，報147.21點，按周跌0.93%，反映港股走勢疲弱打擊市場信心，影響整體樓價續跌，與2022年底相比下跌逾6%。事實上，CCL連跌7周共4.37%，屬359周、即近7年新低，重返2017年2月水平，指數較2021年8月191.34點歷史高位，則下跌23.06%。

分析料樓價跌幅將收窄

反映大型屋苑樓價的CCL Mass報147.30點，按周跌1.14%；CCL（中小型單位）報145.99點，按周跌1.1%；豪宅方面，CCL（大型單位）報153.29點，按周挫0.16%。

CCL Mass、CCL（中小型單位）齊跌7周，同樣重返2017年1月水平；CCL（大型單位）連跌兩周共1.22%，重返2017年5月水平。

中原研究部高級聯席董事楊明儀估計，短期樓價跌幅有可能收窄，展望新春前，CCL目標下試146點，現時只相差0.82%。

4大分區方面，港島、九龍、新界西、新界東CCL Mass，本周全線下挫。

南豐新邨兩房業主料損手三成

成交方面，利嘉閣聯席董事吳玉蘭表示，鰂魚涌老牌屋苑南豐新邨10座低層B室，實用面積391方呎兩房間隔、望內園景，原業主減價90萬元或15%後，以500萬元成交、實呎1.27萬元；原業主2021年12月以約652萬元買入，帳面蝕152萬元，連同各項雜項開支，料有機會實蝕約187萬元或29%。

美聯區域經理吳肇基表示，鰂魚涌太古城1月迄今暫錄約3宗二手成交，其中恆山閣中層E室，實用面積593方呎兩房間隔，原業主累減約402萬元或34%後，以778萬元成交、實呎1.31萬元，新買家早前曾洽談另一個兩房戶，但見是次單位雖然銀碼預算略多，但面積較大，加上原業主願減價，故拍板入市；原業主2009年以約385萬元購入，帳面賺393萬元或逾1倍。

相關字詞﹕太古城 南豐新邨

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