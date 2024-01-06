明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 台灣大選 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

香港地產

香檳大廈B座拍賣 恒地17億統一業權

【明報專訊】去年11月獲批強拍令、恒地（0012）持有大部分業權的尖沙嘴金巴利道16至20號香檳大廈B座，項目昨日進行拍賣，恒地執行董事黃浩明在無對手下，以底價17.28億元投得。他表示，香檳大廈B座坐落於傳統商業地段，集團仍在研究項目發展方案，是興建寫字樓、酒店或銀座式商廈等，皆未有定案。

未敲定建商廈或酒店

對港府將修訂強拍門檻條例，黃浩明認為，修例後料將增加強拍申請數字，而集團目前有兩至3宗併購個案，相信可受惠於新強拍門檻。

曾為九龍最高建築物

翻查資料，香檳大廈地皮原由何東家族持有，已故商人霍英東於1954年以113萬元購入地皮，及後興建為商住物業，並於1957年落成，為當時九龍區最高建築物。霍氏當時更開創以「買賣樓花」及分期付款等的銷售方式，成市場佳話。

上述地段規劃作「商業」地帶，據恒地年報，項目將以地積比率12倍作發展，重建後樓面約14.73萬方呎，以底價17.28億元計，每方呎樓面價約1.17萬元。據悉，恒地亦正收購香檳大廈A座，以便合併發展，惟目前A座尚未達到最低強拍門檻80%。

恒地：補價高低有不同結論

對發展局局長甯漢豪表示，由於近期市場投地氣氛淡靜，故今季暫停推售住宅官地，黃浩明回應指出，政府明白到市場現時面對的問題，所以支持政府做法；被問及集團旗下北部都會區的用地，未能完成原址換地，而甯漢豪更指（補地價）低到不切實際時，黃浩明指「邊個高邊個低，不同角度會有不同結論 」。

相關字詞﹕零推地 強拍 香檳大廈 恒地

上 / 下一篇新聞