香檳大廈B座拍賣 恒地17億統一業權

未敲定建商廈或酒店

對港府將修訂強拍門檻條例，黃浩明認為，修例後料將增加強拍申請數字，而集團目前有兩至3宗併購個案，相信可受惠於新強拍門檻。

曾為九龍最高建築物

翻查資料，香檳大廈地皮原由何東家族持有，已故商人霍英東於1954年以113萬元購入地皮，及後興建為商住物業，並於1957年落成，為當時九龍區最高建築物。霍氏當時更開創以「買賣樓花」及分期付款等的銷售方式，成市場佳話。

上述地段規劃作「商業」地帶，據恒地年報，項目將以地積比率12倍作發展，重建後樓面約14.73萬方呎，以底價17.28億元計，每方呎樓面價約1.17萬元。據悉，恒地亦正收購香檳大廈A座，以便合併發展，惟目前A座尚未達到最低強拍門檻80%。

恒地：補價高低有不同結論

對發展局局長甯漢豪表示，由於近期市場投地氣氛淡靜，故今季暫停推售住宅官地，黃浩明回應指出，政府明白到市場現時面對的問題，所以支持政府做法；被問及集團旗下北部都會區的用地，未能完成原址換地，而甯漢豪更指（補地價）低到不切實際時，黃浩明指「邊個高邊個低，不同角度會有不同結論 」。