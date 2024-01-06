日圓跌至145速貶近3% 大摩轉軚料本月不加息

地震影響 料暫續超級寬鬆

野村総合研究所的經濟學家估計，石川縣能登半島地震造成約8121億日圓（約436億港元）的經濟損失，相當於日本年度名義GDP的0.15%。儘管市場對日本央行1月退出負利率政策的猜測正在消退，許多市場人士仍預計，負利率將在4月或今年稍後結束。

日本央行行長植田和男周四未直接提及貨幣政策，但表示央行將採取必要措施，確保受災地區的銀行和融資狀况良好。

大和證券首席市場經濟學家Mari Iwashita表示，受地震影響，日本央行在1月會議採取行動的可能性進一步下降。她將結束負利率的預期時間，由1月改為4月以前。摩根士丹利三菱日聯證券也將政策轉變的預期時間，由1月推遲至3月或4月，理由是地震造成的影響，以及日本央行行長植田和男上周發表了不急於調整政策的鴿派言論，認為植田實際上發出了1月加息可能性不大的信號。

（綜合報道）

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