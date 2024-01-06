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經濟
國際金融

日圓跌至145速貶近3% 大摩轉軚料本月不加息

【明報專訊】日本元旦發生強烈地震恐影響經濟，市場人士普遍認為日本央行本月取消負利率政策的機會不大，令日圓受壓。日圓兌美元由去年底的141水平，跌至昨天的145左右，今年以來貶值近3%。摩根士丹利三菱日聯證券改變對日本央行本月加息的判斷，認為當局仍將維持超級寬鬆政策，部分原因是央行需評估地震災難對經濟的不利影響。

地震影響 料暫續超級寬鬆

野村総合研究所的經濟學家估計，石川縣能登半島地震造成約8121億日圓（約436億港元）的經濟損失，相當於日本年度名義GDP的0.15%。儘管市場對日本央行1月退出負利率政策的猜測正在消退，許多市場人士仍預計，負利率將在4月或今年稍後結束。

日本央行行長植田和男周四未直接提及貨幣政策，但表示央行將採取必要措施，確保受災地區的銀行和融資狀况良好。

大和證券首席市場經濟學家Mari Iwashita表示，受地震影響，日本央行在1月會議採取行動的可能性進一步下降。她將結束負利率的預期時間，由1月改為4月以前。摩根士丹利三菱日聯證券也將政策轉變的預期時間，由1月推遲至3月或4月，理由是地震造成的影響，以及日本央行行長植田和男上周發表了不急於調整政策的鴿派言論，認為植田實際上發出了1月加息可能性不大的信號。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕日圓 加息 負利率政策 日本央行 地震 日本

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