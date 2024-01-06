大摩憂高息累港樓今年再跌10% 逆向上調信置九倉置業評級 劈希慎目標價33%

大摩指出，儘管地產股估值低廉且股息率高，但香港房地產市場前景仍面對中國需求疲軟和美國利率高企的挑戰，較看好持有零售物業和淨現金的地產股，而調整預測主要考慮物業銷售放緩和平均售價降低、租金收入下降及地產股利息支出增加。

大摩指出，如果利息下調幅度較預期快，料房地產投資信託基金和地產發展股將受益。

領展負債低 獲調高目標價9%

個別股份方面，大摩調高信和置業評級外，還調高目標價11%，至10元，該股昨日逆市升1.9%，至8.42元，即比目標價有約18.8%的潛在上升空間，因看好該股強勁的淨現金狀况支持更高的利息收入、股息增長和土地儲備補充價格很低。至於九龍倉置業評級則受惠於大摩看好零售市道而獲調高，目標價則下調28%，至29元。該股昨升1.2%，至24.35元收市，潛在上升空間約19%。

此外，大摩在給予「增持」評級的地產股中特別提到，領展（0823）目標價獲調高9%，至48元，因資產負債比率18%屬於低水平，且股息回報6%，潛在股份回購及收購和出售資產機會；至於希慎興業資產組合中的零售部分比例高，股息回報率9.4%，今年每股盈利可能增長22%，因受惠於物業翻新完成及出售發展物業所致。

看好長實回購股份增資本回報

大摩又看好長實集團（1113）每股股息已獲經常性盈利貢獻所支持，回購股份提高資本回報，加上在高息環境中維持低資產負債比率。

在股息方面，大摩指出，受利息成本上升影響，已調低九龍倉置業和新鴻基地產（0016）於2023年股息預測5.3%和1.1%，而長實集團和恒隆地產（0101）於2023年股息預測由之前分別增2%和3%，下調至按年持平。

明報記者