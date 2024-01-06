港股新一年連跌4日 匯豐削今年目標至19300

匯豐發表報告，給予港股「中性」評級，下調恒指年底目標590點，至19,300點，即較現水平潛在升幅2765點或16.7%；國指年底目標價則下調30點，至7160點，即較現水平潛在升幅1554點或約27.7%，較看好H股表現多於A股。

恒指昨挫110點 4科網佔82點

重磅科網股騰訊控股（0700）和阿里巴巴（9988）昨天分別跌2.2%及3.2%，至292.2元及71.65元，連同網易（9999）及京東（9618）分別跌1.7%和1.6%，至146.1元及105.3元，4股已拖累恒指下跌82點。翰森製藥（3692）昨跌近7%至13.92元，是表現最差藍籌股。新奧能源（2688）逆市升約3.7%，收報58.95元，在藍籌股中稱冠；三桶油隨國際油價向上，升幅介乎0.2%至1.6%。高息防守力強的內地電訊股全線做好，中國移動（0941）升2.7%至65.8元、中國電信（0728）升1.6%收報3.76元，中國聯通（0762）升1%收報4.84元。

北水昨天淨流入約16億元撈底，新年前後連續第5個交易日淨流入。盈富基金（2800）吸資約13.4億元、中海油（0883）錄5.2億元淨買盤，中移動（0941）亦有約2.2億元淨流入。

北水撈底 淨流入16億

至於汽車股方面，匯豐下調小鵬汽車（9868）目標價8.7%，股價跌4%至52.7元，理想汽車（2015）跌3.7%至134.9元，而蔚來（9866）跌2.1%至63.9元。

第一上海首席策略師葉尚志表示，港股續縮量窄幅震盪，收市低於16,600點的初部支撐，短線波幅或再次擴大。但港股已具備見底條件，維持恒指已在去年12月11日階段式見底於15,972點。