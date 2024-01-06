年結銀行吸定存 或影響零售債需求

機管局財務執行總監李沛鏗指出，當時受疫情所影響，在零息環境下向市場推出零售債券亦較有難度。對於會否再發行零售債，李沛鏗指會先完成今次發債，觀察情况再考慮整體融資的安排。

疫情影響 錯過低息發債

因應機管局營運盈餘及機場建設費受疫情影響，當局需要繼續在債務市場集資填補三跑工程費用，項目整體外部融資由當初預計的690億元，在2022年修訂增至1230億元，截至去年9月底，機管局有息負債增至1027.05億元。李沛鏗指出，工程已完成最重要融資項目，未來融資焦點由發新債融資轉至再融資，而隨着疫後復常營運現金流恢復不錯，工程將近完成也可進一步改善現金流出。他又指出，機管局整體融資成本為3厘，屬可控水平。

本周機管局向零售和機構投資者發債，皆以港元發行，而非流動性更佳的美元債券，李沛鏗指早前三跑融資需求較大，因此當局以美元發債，不過現時資金需求減少，以港元發債亦能滿足需求，加上機管局主要以港元營運，以美元發債有風險控制的成本。

去年底市場對美國今年減息預期更為肯定，帶動反映銀行資金成本的3個月港元拆息，由去年10月時的5厘水平，降至昨日的4.18厘，有助降低機構發債成本。但銀行早前年結以高息鎖定了不少定存資金，加上農曆新年資金需求或再推高港元拆息，影響零售債需求。政府去年9月發售的零售綠債，息率高達4.75厘，認購反應反為是近年最差（見圖），分析相信正是由於不少散戶資金敘做了定存。李沛鏗表示，當局每年按自身資金需求考慮發債，未必能百分百把握最好時機。