報料
文章
文章
圖片
影片
報料
主頁
每日明報
即時新聞
明報影片
明報生活
訂戶專享
會員平台
日報
即時
影片
專題
文章
文章
圖片
影片
主頁
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
台灣大選
福島核污水系列
大灣區
圖片看世界
即時新聞
即時港聞
即時熱點
即時娛樂
即時經濟
即時地產
即時兩岸
即時國際
即時體育
即時文摘
專題報道
圖輯
即時新聞總覽
明報影片
每日明報
即時新聞
明報生活
明報OL網
明報健康網
訂戶專享
個人化新聞
我的書籤
訂戶通知
電子報
電子報(學生版)
昔日明報
會員平台
服務一覽
訂閱電子報
付款方法
常見問題
客戶已選取服務
使用條款及細則
更改個人資料
點看「日報」新聞分類
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
台灣大選
福島核污水系列
大灣區
圖片看世界
經濟
2024年1月5日星期五
劉思明 技術取勝
投資策略
政府今季停推住宅地 近14年首見 全年度1.15萬伙14年最少 業界憂長遠影響供應量
發展局：發展商6地要求補價低到不切實際
薈鳴首批折實均呎1.53萬 低過成本價
話你知：宏安2021年逾8億統一舊樓業權
康怡平均呎租 去年近37元升14%
MPF去年扭虧 「懶人基金」升逾14%跑出 3年來首錄正回報 打工仔人均賺8000元
摩根資產料標指上望5000 看好美債
港股三連跌 渣打：若國策乏力度料區間波動
大摩料騰訊八成機會升 目標價430元
摩通料最少11隻半新股或3月納港股通迎北水
港去年11月零售總銷貨值升15.9% 業界料今年上半年最多跌低雙位數
Costco深圳旗艦店下周五開幕
內地財新服務業PMI勝預期 連升3月
安踏持股Amer申美上市
奧思：人均消費回疫前 門店擴張轉審慎
佐丹奴發盈喜 料全年純利最多增29%
保誠調查：港人「未來財務自由度」不合格
蘋果一周兩遭券商降評級 大好友分析師轉軚 憂iPhone銷情
美「小非農」職位 增16.4萬個勝預期
聯儲結束「縮表」或較預期早
馬斯克：Tesla是AI機械人公司
張兆聰：煤價看俏 兗礦可追落後
人民幣定存高息精選
植耀輝：A股「缺態」 港股陷悶局
葉創成：經濟前景不明朗 增貨幣基金定存
技術取勝：中海油交易區間上移
盧駿匡：美股頂背馳 1月料有調整
劉思明：港零售金融股受壓 環保業需求有增無減
周顯：無錢炒股 市場難旺
譚新強：今年需要關注的10件事
湯文亮：香港減辣令內地樓價下跌
星洲加辣效應 樓市價量齊放緩
技術取勝：中海油交易區間上移
【明報專訊】中遠海控料7.7元有承接（圖）
上 / 下一篇新聞
政府今季停推住宅地 近14年首見 全年度1.15萬伙14年最少 業界憂長遠影響供應量
發展局：發展商6地要求補價低到不切實際
薈鳴首批折實均呎1.53萬 低過成本價
話你知：宏安2021年逾8億統一舊樓業權
康怡平均呎租 去年近37元升14%
MPF去年扭虧 「懶人基金」升逾14%跑出 3年來首錄正回報 打工仔人均賺8000元
摩根資產料標指上望5000 看好美債
港股三連跌 渣打：若國策乏力度料區間波動
大摩料騰訊八成機會升 目標價430元
摩通料最少11隻半新股或3月納港股通迎北水
港去年11月零售總銷貨值升15.9% 業界料今年上半年最多跌低雙位數
Costco深圳旗艦店下周五開幕
內地財新服務業PMI勝預期 連升3月
安踏持股Amer申美上市
奧思：人均消費回疫前 門店擴張轉審慎
佐丹奴發盈喜 料全年純利最多增29%
保誠調查：港人「未來財務自由度」不合格
蘋果一周兩遭券商降評級 大好友分析師轉軚 憂iPhone銷情
美「小非農」職位 增16.4萬個勝預期
聯儲結束「縮表」或較預期早
馬斯克：Tesla是AI機械人公司
張兆聰：煤價看俏 兗礦可追落後
人民幣定存高息精選
植耀輝：A股「缺態」 港股陷悶局
葉創成：經濟前景不明朗 增貨幣基金定存
技術取勝：中海油交易區間上移
盧駿匡：美股頂背馳 1月料有調整
劉思明：港零售金融股受壓 環保業需求有增無減
周顯：無錢炒股 市場難旺
譚新強：今年需要關注的10件事
湯文亮：香港減辣令內地樓價下跌
星洲加辣效應 樓市價量齊放緩
政府今季停推住宅地 近14年首見 全年度1.15萬伙14年最少 業界憂長遠影響供應量
發展局：發展商6地要求補價低到不切實際
薈鳴首批折實均呎1.53萬 低過成本價
話你知：宏安2021年逾8億統一舊樓業權
康怡平均呎租 去年近37元升14%
MPF去年扭虧 「懶人基金」升逾14%跑出 3年來首錄正回報 打工仔人均賺8000元
摩根資產料標指上望5000 看好美債
港股三連跌 渣打：若國策乏力度料區間波動
大摩料騰訊八成機會升 目標價430元
摩通料最少11隻半新股或3月納港股通迎北水
港去年11月零售總銷貨值升15.9% 業界料今年上半年最多跌低雙位數
Costco深圳旗艦店下周五開幕
內地財新服務業PMI勝預期 連升3月
安踏持股Amer申美上市
奧思：人均消費回疫前 門店擴張轉審慎
佐丹奴發盈喜 料全年純利最多增29%
保誠調查：港人「未來財務自由度」不合格
蘋果一周兩遭券商降評級 大好友分析師轉軚 憂iPhone銷情
美「小非農」職位 增16.4萬個勝預期
聯儲結束「縮表」或較預期早
馬斯克：Tesla是AI機械人公司
張兆聰：煤價看俏 兗礦可追落後
人民幣定存高息精選
植耀輝：A股「缺態」 港股陷悶局
葉創成：經濟前景不明朗 增貨幣基金定存
盧駿匡：美股頂背馳 1月料有調整
劉思明：港零售金融股受壓 環保業需求有增無減
周顯：無錢炒股 市場難旺
譚新強：今年需要關注的10件事
湯文亮：香港減辣令內地樓價下跌
星洲加辣效應 樓市價量齊放緩
prev
next