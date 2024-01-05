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經濟
葉創成 創富倉

投資策略

葉創成：經濟前景不明朗 增貨幣基金定存

【明報專訊】剛過去的聖誕節及新年假期，筆者放了好幾天假，期間與前上司、舊同學及同事飯聚，席上除了閒話家常外，亦自然會談及2024年本港經濟及投資前景，感覺的確是充滿挑戰，因此筆者近日已進一步把資金投放於港元貨幣基金及定期存款避險，下文將會詳細交代。

《基本法》規定量入為出 冀政府收窄財赤

當中，筆者聖誕節期間曾與一名舊中學同學茶聚，像當年筆者不少同班同學般，他會考成績優異，幾乎所有數理科均取得A級，其後畢業於香港大學土木工程系亦學以致用，過去逾20年曾參與西鐵及多個澳門賭場工程，現正興建啟德體育園。

政府在2018年12月28日宣布，啟德體育園的25年營運合約由新世界（0017）及新創建（0659）成立的Kai Tak Sports Park Ltd公司奪得，而政府會負責近300億元的建築費用，當年政府財政儲備近1.1萬億元屬歷史高位，撥款予此大型基建自然不難，惟隨着近年財赤持續，財政儲備2024年料減少至7000多億元，我的這名舊中學同學表示，工程界現時普遍關注政府日後如何安排足夠資金推進計劃中的多個大型基建項目。筆者作為政府綠債（4252）的投資者，也希望下月公布的《財政預算案》推出有效收窄財赤的措施，尤其關注如何控制近年急速上升的經常開支，畢竟《基本法》第107條規定「香港特別行區政府的財政預算以量入為出為原則，力求收支平衡，避免赤字，並與本地生產總值的增長率相適應。」

本港藉消費及旅遊支持經濟增長不易

另外，一名港漂朋友告訴筆者，她在上海度過新年假期，吃了一頓非常豐富新年晚餐，花費亦僅百多元人民幣，相信這在本港以數百元難以吃到。因此，筆者相信，隨着近年內地經濟增長放緩，不少物價亦已經迅速調整至具競爭力的水平，雖然這反映內地經濟具彈性及韌力，但難免會影響內地旅客來港消費意欲，也會吸引更多港人北上消費，為現擬藉消費及旅遊支持經濟增長的本港帶來挑戰。綜合上述分析，筆者現時投資傾向保守，認為息率近5厘的港元貨幣基金及定期存款已屬吸引。

[葉創成 創富倉]

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