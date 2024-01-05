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經濟
國際金融

聯儲結束「縮表」或較預期早

【明報專訊】美聯儲去年12月會議紀錄顯示，數名與會的委員建議，是時候開始討論決定美聯儲何時開始放慢量化緊縮（QT）的技術因素。彭博社指出，美聯儲正試圖尋找合適的時機，開始考慮如何退出「縮表」，預示「縮表」可能比此前預期更早結束。市場人士一般認為，美聯儲首次減息前，會先停止「縮表」。這是由於QT是緊縮貨幣政策的機制，而減息是寬鬆貨幣政策的機制，在減息之際繼續進行QT，會使兩種機制互相矛盾。

聯儲委員倡洽退出技術因素

據會議紀錄，與會的委員表示，現時的計劃表明，當準備金餘額（reserve balances）「略高於與儲備充足一致的水平」，就會放慢「縮表」，並最終停止「縮表」。市場人士近期開始議論，在避免對隔夜回購協議等造成混亂情况下，美聯儲會否誤判了能夠緊縮的幅度。

目前準備金餘額在3.48萬億美元，高於美聯儲2022年開始「縮表」時水平，但市場仍憂慮準備金規模可能不像美聯儲認為般充裕。在過去逾18個月美聯儲每月會允許高達600億美元美國國債以及350億美元的機構債券到期。相比美聯儲對上一次在2019年暫停「縮表」，當時「縮表」規模幾乎是目前計劃的一半。不過由於當時隔夜市場利率急升4倍至10厘，為準備金不足響警號，促使美聯儲採取干預。與4年前相比，目前短期融資市場波動較小，暫毋須美聯儲採取行動。加皇資本市場美國利率策略主管Blake Gwinn預計，美聯儲將在2024年中放慢QT步伐。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕準備金 美聯儲 量化緊縮（QT） 縮表

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