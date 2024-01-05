蘋果一周兩遭券商降評級 大好友分析師轉軚 憂iPhone銷情

蘋果逾五成收入來自iPhone，其銷情的隱憂令分析師對蘋果持審慎態度。Kumar指出，利率處於高位等不利因素，將延續至今年上半年。以Tim Long為首的巴克萊分析師對蘋果的前景更為悲觀，他們此前將蘋果的評級下調至「減持」，並將目標價下調至160美元。巴克萊的分析師對iPhone 15銷量持負面看法，並預計蘋果不會為下一代iPhone顯著升級，令iPhone 16乏吸引力。

分析師倡買入比例3年新低

蘋果去年股價漲近50%，市值達到3萬億美元。儘管蘋果多個季度的表現遜於預期，但該股去年的升幅仍跑贏大市。考慮到其與華為等製造商的競爭趨於激烈，恐影響其銷售表現，令部分分析師預期其股價面臨回調。

值得注意，蘋果是過去4季，唯一收入倒退的美國大型科技公司。華爾街分析師目前預計，其2024財年收入僅增3.6%，利潤增長7.9%。根據彭博社匯編的數據，在美國大型科技股當中，看好蘋果的分析師數量最少，建議「買入」該股的分析師比例，甚至降至3年低位。該公司目前僅獲33個相等於「買入」的股票評級建議，與亞馬遜 （美：AMZN）的68個、Meta（美：META）的66個及Nvidia（美：NVDA）的59個相形見絀。

兩日跌4% 市值蒸發1300億美元

截至周三，該股在新一年累計下跌4%左右，市值蒸發近1300億美元，目前接近超賣邊緣。2023年引領美股升勢的科技巨企，近日氣勢轉弱。彭博七巨頭股價回報指數（Magnificent 7 Price Return Index）顯示，截至周三收市，包括蘋果、亞馬遜、Alphabet（美：GOOG）、微軟（美：MSFT）、Meta、Tesla（美：TSLA）和Nvidia的美國7大科技股，已連跌4個交易日，市值合共蒸發3830億美元。不過Piper Sandler昨將美光科技（美：MU）評級，由「中性」上調至「增持」，目標價95美元，並重申Nvidia是首選的股票。

（綜合報道）

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