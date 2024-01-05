明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 台灣大選 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

摩通料最少11隻半新股或3月納港股通迎北水

【明報專訊】去年本港新股市場表現疲弱，集資額約460億元按年跌逾50%，但下半年仍然有個別半新股具一定規模，或足以納入恒生綜合指數，進而有資格成為港股通可買賣股份，隨時令這些半新股「鑊氣再現」。券商摩根大通最新便估計，港股通下次名單調整，便有最少11隻去年第4季以來上市的半新股有望迎來北水。

摩通基於去年底的數據，預測3月港股通可買賣股份檢討時，有25隻股份可能獲納入，當中不少都是近期才上市的半新股（見表）。例如藥明系的藥明合聯（2268），去年11月中掛牌，昨日市值已達386億元。

恒生綜合指數成分股每年3月、9月調整一次，下次檢討會在2月16日收市後公布，3月1日生效，將根據之前12個月內，每月平均市值排列，再計算市值覆蓋率，在前95%以內就可獲納入指數。成為指數成分股後，滬深交易所再根據平均市值、流通量等，選定納入港股通的股份，下次名單於3月4日開市時生效。

速騰暗盤潛水 中深超購45倍

至於今天掛牌、今年首隻新股、股東包括阿里巴巴（9988）旗下菜鳥、小米（1810）等的激光雷達公司速騰聚創（2498），昨天暗盤股價偏軟，在輝立、耀才和富途平台，較招股價43元低2.3%至3.1%不等，不計手續費，每手100股，帳面蝕最多135元。股份公開發售部分獲58%認購、未足額、4.8%股份回撥至國際配售，扣除上市費用後，集資淨額逾8.7億元。

有3隻新股則在昨天截止認購，當中以集資額最少的內地建築公司中深建業（2503）反應最好，市場統計券商合共借出孖展6億元，相當於公開發售部分超額認購45倍以上。在內地提供質押車輛監控服務和管理車行的長久股份（6959）公開發售部分則獲超額認購9倍左右。內地腫瘤醫療服務商美中嘉和（2453）則超額認購不足1倍。3隻新股將於下周一公布招股結果，下周二掛牌。

上 / 下一篇新聞

政府今季停推住宅地 近14年首見 全年度1.15萬伙14年最少 業界憂長遠影響供應量
政府今季停推住宅地 近14年首見 全年度1.15萬伙14年最少 業界憂長遠影響供應量
發展局：發展商6地要求補價低到不切實際
發展局：發展商6地要求補價低到不切實際
薈鳴首批折實均呎1.53萬 低過成本價
薈鳴首批折實均呎1.53萬 低過成本價
話你知：宏安2021年逾8億統一舊樓業權
話你知：宏安2021年逾8億統一舊樓業權
康怡平均呎租 去年近37元升14%
康怡平均呎租 去年近37元升14%
MPF去年扭虧 「懶人基金」升逾14%跑出 3年來首錄正回報 打工仔人均賺8000元
MPF去年扭虧 「懶人基金」升逾14%跑出 3年來首錄正回報 打工仔人均賺8000元
摩根資產料標指上望5000 看好美債
摩根資產料標指上望5000 看好美債
港股三連跌 渣打：若國策乏力度料區間波動
港股三連跌 渣打：若國策乏力度料區間波動
大摩料騰訊八成機會升 目標價430元
大摩料騰訊八成機會升 目標價430元
港去年11月零售總銷貨值升15.9% 業界料今年上半年最多跌低雙位數
港去年11月零售總銷貨值升15.9% 業界料今年上半年最多跌低雙位數
Costco深圳旗艦店下周五開幕
Costco深圳旗艦店下周五開幕
內地財新服務業PMI勝預期 連升3月
內地財新服務業PMI勝預期 連升3月
安踏持股Amer申美上市
安踏持股Amer申美上市
奧思：人均消費回疫前 門店擴張轉審慎
奧思：人均消費回疫前 門店擴張轉審慎
佐丹奴發盈喜 料全年純利最多增29%
佐丹奴發盈喜 料全年純利最多增29%
保誠調查：港人「未來財務自由度」不合格
保誠調查：港人「未來財務自由度」不合格
蘋果一周兩遭券商降評級 大好友分析師轉軚 憂iPhone銷情
蘋果一周兩遭券商降評級 大好友分析師轉軚 憂iPhone銷情
美「小非農」職位 增16.4萬個勝預期
美「小非農」職位 增16.4萬個勝預期
聯儲結束「縮表」或較預期早
聯儲結束「縮表」或較預期早
馬斯克：Tesla是AI機械人公司
馬斯克：Tesla是AI機械人公司
張兆聰：煤價看俏 兗礦可追落後
張兆聰：煤價看俏 兗礦可追落後
人民幣定存高息精選
人民幣定存高息精選
植耀輝：A股「缺態」 港股陷悶局
植耀輝：A股「缺態」 港股陷悶局
葉創成：經濟前景不明朗 增貨幣基金定存
葉創成：經濟前景不明朗 增貨幣基金定存
技術取勝：中海油交易區間上移
技術取勝：中海油交易區間上移
盧駿匡：美股頂背馳 1月料有調整
盧駿匡：美股頂背馳 1月料有調整
劉思明：港零售金融股受壓 環保業需求有增無減
劉思明：港零售金融股受壓 環保業需求有增無減
周顯：無錢炒股 市場難旺
周顯：無錢炒股 市場難旺
譚新強：今年需要關注的10件事
譚新強：今年需要關注的10件事
湯文亮：香港減辣令內地樓價下跌
湯文亮：香港減辣令內地樓價下跌
星洲加辣效應 樓市價量齊放緩
星洲加辣效應 樓市價量齊放緩