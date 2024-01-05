明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 台灣大選 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

大摩料騰訊八成機會升 目標價430元

【明報專訊】去年底內地刊出的網絡遊戲管理辦法草案令騰訊（0700）單日蒸發5000億元市值，摩根士丹利日前發表報告指出，近日騰訊股價的調整反而增加其短期估值吸引力，列出三大短期催化劑，「吹奏」騰訊於未來60日有70%至80%機會上升，投資評級為「增持」，目標價430元。該股昨微跌0.6%，收報298.8元。

大摩指出，市場對早前內地的《網絡遊戲管理辦法》諮詢反應過大，認為草案只是重申2018年已提倡行業健康及持續成長的觀點，多於打壓遊戲行業發展，更料有關遊戲監管規則在執行時可能較預期寬鬆，因此1月22日有關的諮詢期結束有機會成為騰訊短期上升的催化劑。其次，騰訊12月15日推出的遊戲《元夢之星》表現強勁，長佔下載量的首位，大摩料其熱潮可持續。最後，《王者榮耀》及《英雄聯盟》等多人線上戰鬥競技遊戲（MOBA）的收入亦出現拐點。

調整後增吸引力 加大回購利好

大摩又提到，騰訊自上月22日股價大跌日起加大了股票回購力度，平均每日回購約350萬股，約之前日平均回購量的2.5倍，去年的回購量已超過2022年的數量。騰訊昨亦披露，連續7個交易日進行10億元回購，昨於場內以298.2至304.4元回購334萬股，涉資10億元，7天共回購2405萬股。據彭博報道，上月騰訊回購了創紀錄的100億元股份。大摩同時預期，騰訊去年第4季的非通用會計準則經營溢利及純利分別增長32%及36%，主要受惠新業務的毛利率持續擴張，收入則按年升8%至1568.23億元人民幣。

另外，內媒報道，騰訊副總裁、騰訊安全總裁丁珂將退休，丁珂在騰訊效力20年，據報他未來或將把精力投入到感興趣的醫療健康領域。

上 / 下一篇新聞

政府今季停推住宅地 近14年首見 全年度1.15萬伙14年最少 業界憂長遠影響供應量
政府今季停推住宅地 近14年首見 全年度1.15萬伙14年最少 業界憂長遠影響供應量
發展局：發展商6地要求補價低到不切實際
發展局：發展商6地要求補價低到不切實際
薈鳴首批折實均呎1.53萬 低過成本價
薈鳴首批折實均呎1.53萬 低過成本價
話你知：宏安2021年逾8億統一舊樓業權
話你知：宏安2021年逾8億統一舊樓業權
康怡平均呎租 去年近37元升14%
康怡平均呎租 去年近37元升14%
MPF去年扭虧 「懶人基金」升逾14%跑出 3年來首錄正回報 打工仔人均賺8000元
MPF去年扭虧 「懶人基金」升逾14%跑出 3年來首錄正回報 打工仔人均賺8000元
摩根資產料標指上望5000 看好美債
摩根資產料標指上望5000 看好美債
港股三連跌 渣打：若國策乏力度料區間波動
港股三連跌 渣打：若國策乏力度料區間波動
摩通料最少11隻半新股或3月納港股通迎北水
摩通料最少11隻半新股或3月納港股通迎北水
港去年11月零售總銷貨值升15.9% 業界料今年上半年最多跌低雙位數
港去年11月零售總銷貨值升15.9% 業界料今年上半年最多跌低雙位數
Costco深圳旗艦店下周五開幕
Costco深圳旗艦店下周五開幕
內地財新服務業PMI勝預期 連升3月
內地財新服務業PMI勝預期 連升3月
安踏持股Amer申美上市
安踏持股Amer申美上市
奧思：人均消費回疫前 門店擴張轉審慎
奧思：人均消費回疫前 門店擴張轉審慎
佐丹奴發盈喜 料全年純利最多增29%
佐丹奴發盈喜 料全年純利最多增29%
保誠調查：港人「未來財務自由度」不合格
保誠調查：港人「未來財務自由度」不合格
蘋果一周兩遭券商降評級 大好友分析師轉軚 憂iPhone銷情
蘋果一周兩遭券商降評級 大好友分析師轉軚 憂iPhone銷情
美「小非農」職位 增16.4萬個勝預期
美「小非農」職位 增16.4萬個勝預期
聯儲結束「縮表」或較預期早
聯儲結束「縮表」或較預期早
馬斯克：Tesla是AI機械人公司
馬斯克：Tesla是AI機械人公司
張兆聰：煤價看俏 兗礦可追落後
張兆聰：煤價看俏 兗礦可追落後
人民幣定存高息精選
人民幣定存高息精選
植耀輝：A股「缺態」 港股陷悶局
植耀輝：A股「缺態」 港股陷悶局
葉創成：經濟前景不明朗 增貨幣基金定存
葉創成：經濟前景不明朗 增貨幣基金定存
技術取勝：中海油交易區間上移
技術取勝：中海油交易區間上移
盧駿匡：美股頂背馳 1月料有調整
盧駿匡：美股頂背馳 1月料有調整
劉思明：港零售金融股受壓 環保業需求有增無減
劉思明：港零售金融股受壓 環保業需求有增無減
周顯：無錢炒股 市場難旺
周顯：無錢炒股 市場難旺
譚新強：今年需要關注的10件事
譚新強：今年需要關注的10件事
湯文亮：香港減辣令內地樓價下跌
湯文亮：香港減辣令內地樓價下跌
星洲加辣效應 樓市價量齊放緩
星洲加辣效應 樓市價量齊放緩