大摩料騰訊八成機會升 目標價430元

大摩指出，市場對早前內地的《網絡遊戲管理辦法》諮詢反應過大，認為草案只是重申2018年已提倡行業健康及持續成長的觀點，多於打壓遊戲行業發展，更料有關遊戲監管規則在執行時可能較預期寬鬆，因此1月22日有關的諮詢期結束有機會成為騰訊短期上升的催化劑。其次，騰訊12月15日推出的遊戲《元夢之星》表現強勁，長佔下載量的首位，大摩料其熱潮可持續。最後，《王者榮耀》及《英雄聯盟》等多人線上戰鬥競技遊戲（MOBA）的收入亦出現拐點。

調整後增吸引力 加大回購利好

大摩又提到，騰訊自上月22日股價大跌日起加大了股票回購力度，平均每日回購約350萬股，約之前日平均回購量的2.5倍，去年的回購量已超過2022年的數量。騰訊昨亦披露，連續7個交易日進行10億元回購，昨於場內以298.2至304.4元回購334萬股，涉資10億元，7天共回購2405萬股。據彭博報道，上月騰訊回購了創紀錄的100億元股份。大摩同時預期，騰訊去年第4季的非通用會計準則經營溢利及純利分別增長32%及36%，主要受惠新業務的毛利率持續擴張，收入則按年升8%至1568.23億元人民幣。

另外，內媒報道，騰訊副總裁、騰訊安全總裁丁珂將退休，丁珂在騰訊效力20年，據報他未來或將把精力投入到感興趣的醫療健康領域。