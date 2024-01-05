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經濟

港股三連跌 渣打：若國策乏力度料區間波動

【明報專訊】恒指進入2024年連續第3日下跌，美國債息反彈拖累外圍近日回吐，恒指昨日窄幅上落，全日最多曾跌約130點至20天線（16,548點）獲支持，午市收窄跌幅幾乎收復失地，收市下跌不足1點報16,645點，主板成交703億元。渣打發表市場展望，認為內地和香港股市雖估值便宜，但缺乏大規模經濟支持政策作為推升的趨化劑，加上地緣政治變數和投資者態度審慎，預料恒指今年會在16,000點至17,500點區間波動。

跌不足1點 航運石油股逆市升

國指收報5649點，上升0.36%，科指收報3654點，上升0.23%，北水通過港股通淨買入21.51億元。紅海地緣政治局勢升溫，馬士基無限期停行蘇伊士運河推升運費，推動航運股再向上，東方海外（0316）升3.48%，為升幅最大藍籌，中遠海控（1919）則升4.15%。紐約期油隔晚上升3%，中海油（0883）和中石油（0857）分別上升2.77%和2.68%。

摩根士丹利發表報告下調海底撈（6862）等內地餐飲股目標價，指目前估值受壓，主要反映宏觀環境存在不確定性，海底撈昨跌3.94%，為表現最差藍籌。其他重磅股方面，阿里巴巴（9988）升1.02%，貢獻恒指最多升幅，國際金融股下跌，友邦（1299）跌0.93%，匯控（0005）跌0.8%。

港股過去4年均下跌，渣打北亞區首席投資總監鄭子豐表示，雖然美國減息對港股是利好因素，但高息對地產等利率敏感行業帶來的累計影響，仍有拖累今年盈利的風險。

另外，內地經濟增長今年仍然疲弱，房地產問題未完全解決，最近經濟指標如製造業採購經理指數在收縮狀態，除了受政策支持行業如電動車等，其他行業盈利表現會受限。不過鄭子豐認為，若內地政策力度有驚喜，例如解決問題房企的現金流問題，有助提振市場情緒，帶動恒指回升至18,000點至20,000點水平。

渣打上調科技業評級

渣打對中國股票維持中性看法，不過上調科技行業評級，與通訊和非必需消費品同列為超配。鄭子豐表示，即使在同一行業內，不同股票表現將繼續分化。科技股當中，他較看好硬體設備，以及針對內地消費降級，主打折扣大賣場的電商平台。他亦較看好市值並非最大，而市佔率正在提升的公司，因為它們並非最受國際投資者關注，受外資流出的影響也最小。

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