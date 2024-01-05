摩根資產料標指上望5000 看好美債

渣打：科技板塊睇好半導體股

摩根將股票看法上調至溫和超配，該行資產管理環球多資產策略師盛楠指出，美國經濟會從去年受財政政策和消費帶動的強勁增長轉為溫和增長，而亞洲和歐洲產業周期則會改善，各地區經濟周期不同步，有助投資者在股市尋找超配股，並預期美股企業今年盈利會有7%的增長。隨着聯儲局轉向鴿派，債息明顯趨跌，該行亦看好美債，維持偏重配置。

渣打預期聯儲局將於今年6月開始減息，全年累減1.25厘，北亞區首席投資總監鄭子豐表示，債券收益率可能下跌，對以美國和日本為首的環球股市帶來正面信號。雖然加息帶來的累計影響開始浮現，美國就業空缺少於預期，超額儲蓄亦正消失，不過未見美國經濟嚴重失衡，高質素企業今年可續有利潤增長。除科技股外，鄭子豐建議在配置加入低估值的醫療股，對冲美國經濟衰退的風險。

在減息環境下，渣打亦看好美國等成熟市場政府債券。鄭子豐表示，過去聯儲局開始減息後，股債同時有正向表現，中短期利好。即使10年期美債債息由去年10月時的5厘跌至4厘，現水平仍相當吸引，預期至今年底債息將回落至3.5厘，除了債券利息外亦有債價上升的回報。

債券屬抗衰退較佳工具

渣打高級投資策略師陳正犖則指出，目前債息在歷史上仍屬高位，過去在聯儲局停止加息，至開始減息後3年，美債會有兩成回報，加上目前市場最大風險是美國經濟衰退，債券亦是對抗衰退的較佳工具，認為已可以分配吸納債券。他建議若10年期美債息升至超過4厘，可以配置7年以上債券，若低於4厘則配置7年期以下。