明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 台灣大選 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

摩根資產料標指上望5000 看好美債

【明報專訊】去年美國大型科技股表現強勁，雖然美國10年期國債孳息率一度升至5厘，標普500指數仍錄24%升幅。隨着美國聯儲局今年轉向減息，市場續看好美股表現。摩根資產管理發表首季環球資產配置觀點，看好在低利率支持下，標指今年可以上試5000點；渣打亦將美股列為超配並看好科技股，不過焦點則從去年帶動上升的「神奇七俠」，轉向估值相對較低的半導體股和其他科技股。

渣打：科技板塊睇好半導體股

摩根將股票看法上調至溫和超配，該行資產管理環球多資產策略師盛楠指出，美國經濟會從去年受財政政策和消費帶動的強勁增長轉為溫和增長，而亞洲和歐洲產業周期則會改善，各地區經濟周期不同步，有助投資者在股市尋找超配股，並預期美股企業今年盈利會有7%的增長。隨着聯儲局轉向鴿派，債息明顯趨跌，該行亦看好美債，維持偏重配置。

渣打預期聯儲局將於今年6月開始減息，全年累減1.25厘，北亞區首席投資總監鄭子豐表示，債券收益率可能下跌，對以美國和日本為首的環球股市帶來正面信號。雖然加息帶來的累計影響開始浮現，美國就業空缺少於預期，超額儲蓄亦正消失，不過未見美國經濟嚴重失衡，高質素企業今年可續有利潤增長。除科技股外，鄭子豐建議在配置加入低估值的醫療股，對冲美國經濟衰退的風險。

在減息環境下，渣打亦看好美國等成熟市場政府債券。鄭子豐表示，過去聯儲局開始減息後，股債同時有正向表現，中短期利好。即使10年期美債債息由去年10月時的5厘跌至4厘，現水平仍相當吸引，預期至今年底債息將回落至3.5厘，除了債券利息外亦有債價上升的回報。

債券屬抗衰退較佳工具

渣打高級投資策略師陳正犖則指出，目前債息在歷史上仍屬高位，過去在聯儲局停止加息，至開始減息後3年，美債會有兩成回報，加上目前市場最大風險是美國經濟衰退，債券亦是對抗衰退的較佳工具，認為已可以分配吸納債券。他建議若10年期美債息升至超過4厘，可以配置7年以上債券，若低於4厘則配置7年期以下。

上 / 下一篇新聞

政府今季停推住宅地 近14年首見 全年度1.15萬伙14年最少 業界憂長遠影響供應量
政府今季停推住宅地 近14年首見 全年度1.15萬伙14年最少 業界憂長遠影響供應量
發展局：發展商6地要求補價低到不切實際
發展局：發展商6地要求補價低到不切實際
薈鳴首批折實均呎1.53萬 低過成本價
薈鳴首批折實均呎1.53萬 低過成本價
話你知：宏安2021年逾8億統一舊樓業權
話你知：宏安2021年逾8億統一舊樓業權
康怡平均呎租 去年近37元升14%
康怡平均呎租 去年近37元升14%
MPF去年扭虧 「懶人基金」升逾14%跑出 3年來首錄正回報 打工仔人均賺8000元
MPF去年扭虧 「懶人基金」升逾14%跑出 3年來首錄正回報 打工仔人均賺8000元
港股三連跌 渣打：若國策乏力度料區間波動
港股三連跌 渣打：若國策乏力度料區間波動
大摩料騰訊八成機會升 目標價430元
大摩料騰訊八成機會升 目標價430元
摩通料最少11隻半新股或3月納港股通迎北水
摩通料最少11隻半新股或3月納港股通迎北水
港去年11月零售總銷貨值升15.9% 業界料今年上半年最多跌低雙位數
港去年11月零售總銷貨值升15.9% 業界料今年上半年最多跌低雙位數
Costco深圳旗艦店下周五開幕
Costco深圳旗艦店下周五開幕
內地財新服務業PMI勝預期 連升3月
內地財新服務業PMI勝預期 連升3月
安踏持股Amer申美上市
安踏持股Amer申美上市
奧思：人均消費回疫前 門店擴張轉審慎
奧思：人均消費回疫前 門店擴張轉審慎
佐丹奴發盈喜 料全年純利最多增29%
佐丹奴發盈喜 料全年純利最多增29%
保誠調查：港人「未來財務自由度」不合格
保誠調查：港人「未來財務自由度」不合格
蘋果一周兩遭券商降評級 大好友分析師轉軚 憂iPhone銷情
蘋果一周兩遭券商降評級 大好友分析師轉軚 憂iPhone銷情
美「小非農」職位 增16.4萬個勝預期
美「小非農」職位 增16.4萬個勝預期
聯儲結束「縮表」或較預期早
聯儲結束「縮表」或較預期早
馬斯克：Tesla是AI機械人公司
馬斯克：Tesla是AI機械人公司
張兆聰：煤價看俏 兗礦可追落後
張兆聰：煤價看俏 兗礦可追落後
人民幣定存高息精選
人民幣定存高息精選
植耀輝：A股「缺態」 港股陷悶局
植耀輝：A股「缺態」 港股陷悶局
葉創成：經濟前景不明朗 增貨幣基金定存
葉創成：經濟前景不明朗 增貨幣基金定存
技術取勝：中海油交易區間上移
技術取勝：中海油交易區間上移
盧駿匡：美股頂背馳 1月料有調整
盧駿匡：美股頂背馳 1月料有調整
劉思明：港零售金融股受壓 環保業需求有增無減
劉思明：港零售金融股受壓 環保業需求有增無減
周顯：無錢炒股 市場難旺
周顯：無錢炒股 市場難旺
譚新強：今年需要關注的10件事
譚新強：今年需要關注的10件事
湯文亮：香港減辣令內地樓價下跌
湯文亮：香港減辣令內地樓價下跌
星洲加辣效應 樓市價量齊放緩
星洲加辣效應 樓市價量齊放緩