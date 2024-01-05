薈鳴首批折實均呎1.53萬 低過成本價

項目投資額13億 每呎成本1.6萬

宏安地產行政總裁鄧灝康曾透露，薈鳴項目總投資額約13億元，以項目可建總樓面約8.13萬方呎，即每方呎樓面成本約1.6萬元，若與今次首批折實均呎15,326元比較，意味首推單位是以「成本價」發售（詳見「話你知」）。若與同區大型屋苑現崇山二手平均實呎約1.78萬元比較，亦低逾一成。薈鳴首推50伙涉開放式至兩房戶，實用200至356方呎，提供4款付款方法，即供、建築期付款最高折扣分別30%及25%；另「樓住人才」、「置業階梯」付款最高折扣則為27%、28%。

1房折實339萬入場 明起收票

以即供最高30%折扣計，單位折實價338.8萬元至577.4萬元，其中28伙、即56%的折實價低於400萬元。入場單位為3樓G室，實用230方呎1房戶，折實價338.8萬元、折實實呎1.47萬元；最平開放式戶為8樓J室，實用200方呎，折實價358.8萬元、折實實呎1.79萬元。宏安地產執行董事程德韻形容，是次屬「有求必應價」，明起對外開放位於尖沙嘴示範單位及收票，最快下周開售。

林海山城連沽兩伙吸金3121萬

綜合市場資訊，1月至今新盤成交錄近40宗。香港興業（0480）和希慎（0014）合作的大埔露輝路林海山城，昨連沽兩伙吸金3121萬元，其中第17座地下C室實用1310方呎3房間隔、連花園特色戶，成交價1706萬元、實呎1.3萬元。

長實（1113）牽頭屯門青山公路飛揚，售出第1座21樓A室、實用712方呎3房間隔，成交價1011.7萬元、實呎1.42萬元；單位屬「鳳凰樓層」（頂層對落一層），可望小欖海景。內地專才亦繼續入市，佳明（1271）土瓜灣明雋售出18樓B室、實用259方呎1房戶，成交價609.49萬元、實呎2.35萬元，據悉買家亦為內地專才，料受惠於「先免後徵」，可節省約168萬元稅項開支。

[香港地產]