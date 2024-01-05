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經濟
香港地產

發展局：發展商6地要求補價低到不切實際

【明報專訊】政府本季停推住宅地的同時，由私人發展商持有新界古洞北/ 粉嶺北6幅土地，原計劃作原址換地，惟雙方在限期前未能達成補地價協議，發展局稱將收回土地。發展局長甯漢豪表示，該6幅地皮已進入商討補地價階段，即雙方已就基本條款，如發展期等有共識，惟最終雙方未能達成協議，主要是雙方對地價有不同看法。

料3個月後地皮歸政府

甯透露，「若果說是政府要求過高，亦可以是對方要求太低，低到不切實際」，更指補地價金額雙方都要「你情我願」，雙方都要認為合理，政府亦需有責任守住基本態度，若不成事便需按「遊戲規則」進場收地。她又稱，政府亦早已就收地的現金流作出資收地、前期費用等預備，不會令政府陣腳大亂。她又補充，政府預計數周內在相關地皮貼上通告，3個月後有關地皮將收歸政府所有。

甯又稱，以平常心看待發展商不補地價，又重申政府主導北部都會區的發展，包括公屋發展、私人項目規劃。

此外，上周修訂換地安排詳情，經修訂後，再有兩宗申請符合資格，甯漢豪表示，該兩宗申請預計提供約1000伙，將視乎申請人開則會否有變化，該兩宗原址換地申請的限期為今年4月30日。被問及約4個月時間商討修訂地契是否充足，她回應指出，新發展區推展有時間表，政府今年將就不同的土地收地，現修訂門檻，故申請人要跟隨一個較快的時間。

據地政處作業備考資料，修訂原址換地安排的補地價，將需分兩個程序推行。申請人先就發展土地作補地價，當政府完成收回地皮餘下約一成業權後，會批予申請人，並將視乎換地安排，政府將會進一步收取補地價費用，或退回部分已支付的補地價。

資料顯示，發展局去年底公布「加強版傳統新市鎮發展模式下」修訂安排，除了原有的古洞北/ 粉嶺北，以及洪水橋/ 厦村的新發展區外，亦擴展至其他新發展區，即包括元朗南、新田科技城等，同時由原來要求發展商擁有土地範圍內所有私人土地，放寬至擁有九成即可申請原址換地，餘下一成將由政府介入收地再批予申請人。

[香港地產]

相關字詞﹕原址換地 發展局 北部都會區 甯漢豪 古洞北新發展區

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