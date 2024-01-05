政府今季停推住宅地 近14年首見 全年度1.15萬伙14年最少 業界憂長遠影響供應量

明報記者 甘潔瑩、林尚民

甯漢豪稱，今季政府雖然不會推出住宅地，但預計第4個財政季度，將有8個私人發展項目完成地契修訂，料可提供約1630個住宅單位，連同早前已交由房協發展的荃灣油柑頭首置項目，料合共可提供約3570個住宅單位，連同今年首3個財政季度，包括政府成功推售的3幅住宅地、市建局售出的兩幅住宅地，連同23宗補地價項目及19宗毋須補地價項目，可提供涉約7960伙住宅，估計全年度住宅單位供應涉11,530伙，已相當接近全年目標約1.29萬伙。

甯漢豪：

投地淡靜供應達標停推地

甯漢豪又指出，由於目前商業樓面空置率仍然高企，今季不會推出商業用地，只會推出一幅元朗創新園工業用地，涉及約3.2公頃，可建樓面約172萬方呎，當中不少於三成樓面需移交予政府，並以優惠租金出租予棕地業務經營者。甯亦稱，今年度首3季賣地連補地價項目，合計收益約123億元，雖然財政司長預算今年度賣地將有約850億元收益，但賣地收益會有不確定性，推地後市場對地皮的興趣均會影響賣地收益。

事實上，現時賣地表內較矚目而仍未推出之地皮，包括啟德跑道區4B區5號住宅地，以及金鐘廊商業地等，反映政府並非無地可推。過去政府亦曾於淡市暫停賣地，自1997年金融風暴後，樓價持續下挫，政府就在2002年推出「孫九招」救市，當中包括暫停定期賣地、勾地，以及暫停兩鐵（地鐵及九鐵）項目招標等。

首3季賣地連補價123億

對於今個財政年度將只提供約11,530伙供應，美聯首席分析師劉嘉輝指出，賣地計劃供應連跌兩年，本財年度較上一個年度跌約28%，若與2021至22年度比更大跌近四成，並是自2010年起引入「政府主動賣地機制」後近14年來最少，加上去年私宅動工量及落成量同樣偏低，勢將影響長遠住宅供應量。中原測量師行張競達則認為，現時樓市市道差，息口高企、樓價下跌等多項因素夾擊，影響發展商投地意欲，既然全年預計供應量已接近年度供應目標，加上土地資源珍貴，經濟復蘇亦不似預期，暫停推地未嘗不是一件好事，可避免造成資源浪費。

另今季推出的元朗創新園工業用地，萊坊高級董事、估價及諮詢部主管方耀明指出，元朗工業用地規模大，位於工業邨內，地點未有特別優勢，估計每方呎樓面地價約1500至2500元，地價估值約25億至42億元。

[香港地產]