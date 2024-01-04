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經濟

香港地產

淘大今年開齋 兩房6年實蝕逾百萬

【明報專訊】踏入2024年，不少屋苑陸續「開齋」。美聯高級分區營業經理黃家明表示，九龍灣老牌上車屋苑之一的淘大花園，位於O座低層6室，兩房間隔，實用356方呎，獲外區客以412萬購入單位自住，實呎11,573元。原業主2017年10月508萬元購入，持貨逾6年，帳面蝕約96萬元，連使費計料實蝕約120萬元或約24%。

新葵芳花園兩房 持貨24年賺1.9倍

此外，中原高級分行經理蔣漢業表示，葵涌新葵芳花園亦錄今年首宗成交，位於A座低層6室，實用408方呎，兩房間隔，獲分支家庭買家以508.8萬元承接，實呎12,471元。原業主1999年173萬元買入，帳面賺335.8萬元或1.9倍。

尚悅‧嶺兩房400萬沽 5年實蝕三成

今年至今元朗區暫錄約4宗二手買賣。中原元朗副區域營業經理王勤學表示，其中元朗尚悅‧嶺2座低層A室，實用379方呎，兩房間隔，原業主開價450萬元，終以400萬元沽出，料屬屋苑同類兩房二手新低，實呎10,554元。原業主2019年5月約557.2萬元一手買入，持貨近5年，帳面蝕逾157萬元，連使費計料實蝕約183萬元或約33%。

東涌今年首兩日6成交

另外，踏入今年首兩天，東涌已錄6宗二手成交。中原分行經理黃宏超表示，東涌東堤灣畔6座中層C室，實用607方呎，兩房間隔，享內園及山景，區內租客585萬元承接，實呎9638元。原業主2010年1月以約273萬元買入，單位約14年間升值312萬元或約1.1倍。

南區豪宅屋苑薄扶林貝沙灣，去年全年錄約45宗成交，較2022年58宗下跌約22.4%。中原資深區域營業董事王漢聰表示，屋苑4期8座中層A室，實用面積1046方呎，3房1套間隔，享開揚海景，約一年前以3040萬元放盤，最終去年底以2369萬元連車位成交，實呎22,648元，較市價低約12%。原業主2011年1860萬元連車位買入，約13年間帳面升值509萬元或27%。

相關字詞﹕東堤灣畔 二手蝕讓 貝沙灣 尚悅‧嶺 淘大花園

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