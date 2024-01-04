古蹟豪宅JESSVILLE首成交 4房3560萬沽

呂麗君晉環兩伙撻訂貨重售賣平兩成

路勁（1098）黃竹坑港島南岸晉環，原由「大劉」劉鑾雄前紅顏知己呂麗君（現名呂姵霖），於2021年中以3483.9萬元、3518.8萬元購入的第1B座39樓、41樓A室，屬實用919方呎3房戶，呂氏上月底相繼撻大訂後，重新以2780萬、2918萬元再售出、實呎3.02萬及3.17萬元，買家分別採180日及210日成交期。上述單位的新成交價，較呂氏2021年購入價均低約兩成；至於呂氏同於2021年以3501.3萬元購入的第1B座40樓A室3房戶，亦於上月底撻大訂，早前亦再以2820萬元售出，新成交價同樣低之前近兩成。

薈鳴最快今日開價

新界方面，新地（0016）馬鞍山雲海別墅亦錄今年首宗一手洋房成交，招標售出Lily Avenue 5號屋，實用2727方呎3房設計、附694方呎花園等，成交價6080萬元、實呎2.22萬元。另外，星星地產（1560）旗下元朗已屆現樓的雨後，亦加入變相減價行列，價單內15個開放式至3房單位之買家，本月可享新增12%或14%限時折扣，連同原有6.5%折扣，最高折扣18.5%（開放式、兩房及3房戶）、至20.5%（1房戶），變相減價逾一成。

最快今日開價、宏安地產（1243） 黃大仙薈鳴，昨向傳媒開放兩個示範單位，其中18樓A室屬連裝修，實用356方呎兩房間隔，設計主題為東方簡約風；單位玄關設高身儲物櫃，提供儲物空間、雨傘收納位置及鞋櫃間隔，同時儲物櫃內備有無線充電器。