恒地拒原址換地：欠七通一平 發展年期長

6幅地原可為庫房帶來逾百億收入

不過，申請人在限期前、即去年12月31日前未有接受建議書，地政總署將按「加強版傳統新市鎮發展模式」的既定安排，在短期內盡快收回相關土地，由政府平整土地後，再透過合適安排例如公開招標批出土地作住宅發展。

翻查資料，6宗原址換地的申請個案中，當中半數、即3宗屬「新界大地主」的恒地（0012）持有。恒地發言人表示，集團未有接受粉嶺北項目的原址換地建議書，主要原因是相關土地未有「七通一平」的配套，發展期長達七年以上，而補地價金額過高；但該項決定並不影響集團推動其他新界項目的發展，期待本港有更好的明天。上述回應中的「七通一平」，指基建中前期工作的道路通、給水通、電通、排水通、熱力通、電信通、燃氣通及土地平整等的基礎建設。

資料顯示，政府2022年初就公布古洞北、粉嶺北一帶收地程序，接受發展商提出原址換地，同時引入標準金額補地價安排，原定去年6月30日前完成補地價，及後政府將換地申請限期延長6個月至去年12月31日，同時因地價下跌而下調標準金額補地價的基準金額，當中補地價作住宅的地價普遍下調三成。雖然標準金額補地價的基準金額下調，但部分發展商選用傳統議價模式，據悉，地政總署去年11月時曾批出補地價，每呎樓面補價約2600元，低於標準金額近三成。