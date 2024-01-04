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2024年1月4日星期四
劉思明 數據尋寶
投資策略
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劉思明：強勢科技股沽壓重 成吸納機會
【明報專訊】港股昨天偏軟窄幅上落，部分強勢科技股受納指影響沽壓較為明顯，可視作吸納機會。高息股及周期股保持去年12月中以來向好趨勢，倘若出現調整也較為可取。
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