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經濟

安寧再有獨董辭任 暗示大股東插手

【明報專訊】安寧控股（0128）陸續有董事提出請辭，繼去年12月中非執行董事David Parker提出請辭外，再有兩名獨立非執行董事Sarah Young O'DONNELL（下稱O'DONNELL）及李僑生分別於去年12月31日及今年1月2日呈辭並即時生效。當中安寧公告刊出李僑生的辭任函件內容，顯示李於函件中指其辭任原因，與David Parker相同。資料顯示，David Parker提出呈辭時表示，不明白為何控股股東可因與獨董的意見不同而決定更換獨董，其矛頭直指持股24.75%的控股股東已故龔如心的遺產管理人。

餘一獨董留任 未符上市規則要求

隨着O'DONNELL及李僑生辭任，兩人分別出任的薪酬委員會及企業管治委員主席亦出缺。同時由於另一獨董李德泰早於去年12月初辭任，因此該集團只餘一名獨董張健榮留任。該集團因此未能符合上市規則對獨董數目最少有3人等多項要求，擬盡快在3個月內填補空缺。

除了O'DONNELL的辭職信並無提供理由之外，另一提出呈辭的李僑生卻明言辭任原因與David Parker相同。翻查David Parker的辭職信顯示，他及3名獨董在華懋意圖私有化安寧控股約失敗後，曾獲已故龔如心的遺產管理人口頭接洽，要求他及3名獨董辭職。據稱遺產管理人希望「帶領本公司朝著不同方向發展」，需「委任新董事」執行該發展方向，但對方未向他說明該「不同發展方向」的性質是什麼。他又稱，遺產管理人在必要時要求召開股東特別大會更換董事會成員，相信幾乎肯定獲勝。他不希望公司、職員及其股東因他而召開股東特別大會而蒙受損失或受干擾，因此辭職。他更稱：「無法按慣例確認本人與董事會『並無任何意見分歧』。」

ASM：會提議替代董事合適人選

至於曾向安寧控股發公開信的小股東Argyle Street Management（下稱ASM），則在「釋放安寧控股價值」網頁上載信件就前獨董李德泰辭任作跟進，信內指出，獨董辭任無助於治癒安寧控股的問題，並提議自願派員出任該公司董事，尋求股東價值最大化及釋放價值。ASM回覆本報查詢時表示：「一直要求現任董事辭職，現在董事相繼跳船，是公司撥亂反正的第一步。」不過他們最終目的是希望公司出售所有資產將款項分派股東。ASM會向公司提出建議替代董事的合適人選。

相關字詞﹕Argyle Street Management David Parker 華懋 龔如心 安寧控股

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