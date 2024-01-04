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經濟

路透：內地大銀行收緊中小行拆借 降拆借額度縮短期限 防信貸風險

【明報專訊】據路透社引述消息人士報道，內地兩大國有銀行及一家股份制商業銀行，於過去幾個月加強檢視違約風險較大、資產質素較差的小型銀行，並收緊其拆借標準，務求抑制不斷惡化的內房問題，以防止出現進一步信貸風險及經濟問題。

明報記者 江陵凱

路透社引述兩名消息人士稱，已有兩大國有銀行決定，降低對違約風險較大的小型內銀拆借額度，並將縮短其拆借期限。

有大型國有銀行消息人士則指出，所屬的銀行已檢視位於東北、內蒙及河南省等，違約風險及負債水平較高的地區其拆借情况。

中小行商業票據半年至少違約3次

報道亦引述一名股份制商業銀行的高層消息稱，旗下銀行已開始收緊對小型內地銀行的拆借標準，該行已停止購買資產總值少於400億美元（約3123.74億港元）的銀行所發行的債券；據上海票據交易所於去年11月底所公布數據所示，有10家中小型銀行的商業票據，於過去半年間至少違約3次。而人民銀行及國家金融監督管理總局拒絕就此回應路透社。

另一方面，摩根大通發表報告引述內媒報道指出，內地村鎮銀行正在加速倒閉，而至少有20個省份的小型內銀申請合併及重組，正在待監管機構批准。

摩通表示，於內銀盈利能力下降，以及中國GDP有望上升的背景下，中國政府需採取積極的態度，並迅速整理其銀行體系，而該行則視小型內銀合併，對於整體內銀發展而言屬正面方向。

摩通：內地村鎮銀行正加速倒閉

摩通指出，小型內銀其不良貸款比率（NPL）、撥備、資產回報率（ROA）及資本充足率而言，相較於國有銀行（SOE）及股份制商業銀行（JSB）為低，為內地金融體系中最薄弱的一環。

摩通亦提到，受影子銀行減少及中國減息所影響，小型內銀其盈利能力的跌幅，較SOE及JSB為快。雖然小型銀行整體貸款增長速度，較大、中型銀行為快，但實際上小型內銀為保利潤增長，而減少減值撥備，因此大摩質疑小型內銀的資產質素，認為其風險管理能力較弱。

報告認為東北地區的小型銀行相較其他地區或面臨更大的壓力，主要是東北地區的地方政府融資平台（LGFV）面臨更大的償還壓力，且當地小型銀行的平均盈利能力亦為最低。

報告引述國家金融監管總局數據指出，截至2022年，中國城市商業銀行達125家，而農村金融機構則達3859家；截至去年9月底，兩者分別佔商業銀行貸款和資產總額的23%和26%。

相關字詞﹕違約 風險敝口 拆借 信貸風險 合併重組 合併 摩通 股份制商業銀行 國有銀行 路透社

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